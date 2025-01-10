В Раде потеряли закон о демобилизации

На Украине не знают, где находится законопроект о демобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Спросил у Шмыгаля (премьер-министр Украины — прим. ред.), где законопроект о демобилизации. Мы вызвали его в Раду с четким запросом. Но ответа нет», — написал Гончаренко* в своем telegram-канале. По словам депутата, законопроект вроде бы готов, но где его найти — никто не знает.
Ранее Министерство обороны Украины обратилось к Верховной Раде с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о демобилизации военнослужащих ВСУ в период действия военного положения до марта следующего года. По утверждению депутата Анны Скороход, проблемы с мобилизацией в стране препятствуют проведению демобилизации. Об этом писал RT.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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