Урсула Фон дер Ляйен пытается организовать встречу с Трампом до его инаугурации

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встречу с Дональдом Трампом во Флориде перед инаугурацией избранного президента США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
«Чиновники ЕС сталкиваются со сложностями при попытках установить прямые каналы связи с представителями новой администрации США», — говорят источники Bloomberg. Трамп неоднократно выразил недовольство отношением Европы к США и заявил о намерении применить тарифы против ЕС и оказывать давление в вопросах оборонных расходов.
Организация встречи между участниками усложняется отсутствием в Брюсселе Фон дер Ляйен, которая после праздников осталась в Германии, где восстанавливается после серьезного приступа пневмонии. Чиновники обеспокоены, что Трамп может свернуть американскую помощь Украине и наладить контакты с Россией.
Церемония инаугурации Трампа, избранного на пост президента Соединенных Штатов, запланирована на 20 января. В соответствии с двадцатой поправкой к Конституции США, полномочия уходящего президента и вице-президента прекращаются в полдень, открывая путь для начала правления нового главы государства. Победитель от Республиканской партии был определен на выборах, прошедших 5 ноября. Трамп заявил, что он полон решимости остановить конфликт на Украине за полгода, передает «Царьград».
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