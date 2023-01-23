Турция отказалась поддерживать вступление Швеции в НАТО

23 января 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Турции Фото: Официальный сайт Президента РФ Руководству Швеции не стоит ждать поддержки Анкары касаемо вступления страны в НАТО после антиисламских акций в Стокгольме. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к народу после заседания кабинета министров. Его слова приводит РИА Новости. По словам турецкого главы, совершающие и допускающие подобные деяния должны быть призваны к ответу. После начала спецоперации Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Позже шведская сторона приняла решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс. Однако позднее в Стокгольме прошла акция, которую организовал ультраправый шведский политик Расмус Палудан. В ходе демонстрации он сжег Коран (священная книга мусульман) перед турецким посольством, передает телеканал 360. В МИД Турции тут же раскритиковали этот поступок, заявив о нарушении условий трехстороннего меморандума, сообщает «Царьград».

Руководству Швеции не стоит ждать поддержки Анкары касаемо вступления страны в НАТО после антиисламских акций в Стокгольме. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к народу после заседания кабинета министров. Его слова приводит РИА Новости. По словам турецкого главы, совершающие и допускающие подобные деяния должны быть призваны к ответу. После начала спецоперации Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Позже шведская сторона приняла решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс. Однако позднее в Стокгольме прошла акция, которую организовал ультраправый шведский политик Расмус Палудан. В ходе демонстрации он сжег Коран (священная книга мусульман) перед турецким посольством, передает телеканал 360. В МИД Турции тут же раскритиковали этот поступок, заявив о нарушении условий трехстороннего меморандума, сообщает «Царьград».