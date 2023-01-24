Sky News: под Соледаром убили двух британских наемников 25 января 2023 в 00:59 Размер текста - 17 + Под Соледаром ликвидировали двух граждан Великобритании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине под Соледаром были ликвидированы два наемника из Великобритании Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщили СМИ Соединенного Королевства. «Двое граждан Великобритании были убиты при попытке „гуманитарной эвакуации“ из <…> Соледара», — заявлено в сообщении британского телеканала Sky News . Наемники принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО), целью которой, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии режима. Украина с самого начала конфликта пользуется услугами иностранных частных военных компаний. Британская газета The Times ранее выяснила, что Киев нанял наемников для обороны Соледара. На Украине под Соледаром были ликвидированы два наемника из Великобритании Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщили СМИ Соединенного Королевства. «Двое граждан Великобритании были убиты при попытке „гуманитарной эвакуации“ из <…> Соледара», — заявлено в сообщении британского телеканала Sky News. Наемники принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО), целью которой, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии режима. Украина с самого начала конфликта пользуется услугами иностранных частных военных компаний. Британская газета The Times ранее выяснила, что Киев нанял наемников для обороны Соледара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям