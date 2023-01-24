Sky News: под Соледаром убили двух британских наемников

На Украине под Соледаром были ликвидированы два наемника из Великобритании Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщили СМИ Соединенного Королевства.
«Двое граждан Великобритании были убиты при попытке „гуманитарной эвакуации“ из <…> Соледара», — заявлено в сообщении британского телеканала Sky News. Наемники принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО), целью которой, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии режима. Украина с самого начала конфликта пользуется услугами иностранных частных военных компаний. Британская газета The Times ранее выяснила, что Киев нанял наемников для обороны Соледара.
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На Украине под Соледаром были ликвидированы два наемника из Великобритании Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщили СМИ Соединенного Королевства. «Двое граждан Великобритании были убиты при попытке „гуманитарной эвакуации“ из <…> Соледара», — заявлено в сообщении британского телеканала Sky News. Наемники принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО), целью которой, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии режима. Украина с самого начала конфликта пользуется услугами иностранных частных военных компаний. Британская газета The Times ранее выяснила, что Киев нанял наемников для обороны Соледара.