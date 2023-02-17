Посольство РФ в Румынии получило подозрительный конверт

17 февраля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Конверт был транспортирован на экспертизу, сообщает Europa fm Фото: Марина Молдавская © URA.RU Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт. Он был немедленно отправлен на экспертизу. «Пиротехнические бригады НИИ отправились в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в связи с конвертом, признанным подозрительным. После предварительной проверки он был подобран и безопасно транспортирован для проведения экспертизы», — передает Europa FM . Конверт будет проанализирован в специальных лабораториях для устранения всех подозрений, касающихся опасных веществ, которые на нем присутствуют. В НИИ также сообщили о сотрудничестве с МВД в этом деле.

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт. Он был немедленно отправлен на экспертизу. «Пиротехнические бригады НИИ отправились в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в связи с конвертом, признанным подозрительным. После предварительной проверки он был подобран и безопасно транспортирован для проведения экспертизы», — передает Europa FM. Конверт будет проанализирован в специальных лабораториях для устранения всех подозрений, касающихся опасных веществ, которые на нем присутствуют. В НИИ также сообщили о сотрудничестве с МВД в этом деле.