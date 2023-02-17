Посольство РФ в Румынии получило подозрительный конверт

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт. Он был немедленно отправлен на экспертизу.
«Пиротехнические бригады НИИ отправились в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в связи с конвертом, признанным подозрительным. После предварительной проверки он был подобран и безопасно транспортирован для проведения экспертизы», — передает
Конверт будет проанализирован в специальных лабораториях для устранения всех подозрений, касающихся опасных веществ, которые на нем присутствуют. В НИИ также сообщили о сотрудничестве с МВД в этом деле.
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