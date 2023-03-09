Кремль дал совет россиянам из-за протестов в Грузии

Песков призвал россиян быть осторожными в Грузии на фоне протестов
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал россиян быть предельно осторожными в Грузии Фото:
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Протесты в Грузии 2023

Россияне, проживающие в Грузии, на фоне протестов в стране, должны воздержаться от пребывания в местах, где происходят беспорядки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место быть. Российским гражданам (в Грузии — прим. URA.RU) важно воздержаться от пребывания в районах, где происходят эти беспорядки. В остальном мы не имеем желания комментировать или вмешиваться в эти дела», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля отметил, что для российских властей важно, чтобы на периметре границ РФ и Грузии было спокойно. Он призвал российских граждан быть предельно осторожными.

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Россияне, проживающие в Грузии, на фоне протестов в стране, должны воздержаться от пребывания в местах, где происходят беспорядки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Очевидно, что уличные беспорядки имеют место быть. Российским гражданам (в Грузии — прим. URA.RU) важно воздержаться от пребывания в районах, где происходят эти беспорядки. В остальном мы не имеем желания комментировать или вмешиваться в эти дела», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля отметил, что для российских властей важно, чтобы на периметре границ РФ и Грузии было спокойно. Он призвал российских граждан быть предельно осторожными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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