Свердловчанин победил в международном конкурсе, который прошел в Перми. Фото

13 марта 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Ребенок из Красноуфимска выиграл в музыкальном конкурсе Фото: Дарья Попова © URA.RU Юный вокалист Красноуфимского района (Свердловская область) Роман Качиев завоевал Гран-при в международном конкурсе «Энергия звезд», который прошел 12 марта в Перми. Об этом сообщает местная администрация. «Наш Роман Качиев завоевал Гран-при международного фестиваля „Энергия звезд“. Поздравляем его с этим!» — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Две другие красноуфимские вокалистки Анна Водынина и Аделина Аршинкина стали лауреатами второй степени. «Энергия звезд», как заявляют организаторы, самый продвинутый и современный международный конкурс. В нем соревнуются дети. Конкурс направлен на поддержку и развитие талантов среди детей и молодежи, отмечают организаторы. Фестиваль многожанровый: конкурсные номинации представлены соревнованиями в хореографии, вокале, цирковых и спортивных номерах, игре на музыкальных инструментах. Конкурс прошел 12 марта в Перми Фото: сообщество «Администрация МО Красноуфимский округ» в соцсети «ВКонтакте»

Юный вокалист Красноуфимского района (Свердловская область) Роман Качиев завоевал Гран-при в международном конкурсе «Энергия звезд», который прошел 12 марта в Перми. Об этом сообщает местная администрация. «Наш Роман Качиев завоевал Гран-при международного фестиваля „Энергия звезд“. Поздравляем его с этим!» — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Две другие красноуфимские вокалистки Анна Водынина и Аделина Аршинкина стали лауреатами второй степени. «Энергия звезд», как заявляют организаторы, самый продвинутый и современный международный конкурс. В нем соревнуются дети. Конкурс направлен на поддержку и развитие талантов среди детей и молодежи, отмечают организаторы. Фестиваль многожанровый: конкурсные номинации представлены соревнованиями в хореографии, вокале, цирковых и спортивных номерах, игре на музыкальных инструментах.