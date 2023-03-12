12 марта 2023

Свердловчанин победил в международном конкурсе, который прошел в Перми. Фото

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Ребенок из Красноуфимска выиграл в музыкальном конкурсе Фото:

Юный вокалист Красноуфимского района (Свердловская область) Роман Качиев завоевал Гран-при в международном конкурсе «Энергия звезд», который прошел 12 марта в Перми. Об этом сообщает местная администрация.

«Наш Роман Качиев завоевал Гран-при международного фестиваля „Энергия звезд“. Поздравляем его с этим!» — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Две другие красноуфимские вокалистки Анна Водынина и Аделина Аршинкина стали лауреатами второй степени.

«Энергия звезд», как заявляют организаторы, самый продвинутый и современный международный конкурс. В нем соревнуются дети. Конкурс направлен на поддержку и развитие талантов среди детей и молодежи, отмечают организаторы. Фестиваль многожанровый: конкурсные номинации представлены соревнованиями в хореографии, вокале, цирковых и спортивных номерах, игре на музыкальных инструментах.

Конкурс прошел 12 марта в Перми
Фото:

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Юный вокалист Красноуфимского района (Свердловская область) Роман Качиев завоевал Гран-при в международном конкурсе «Энергия звезд», который прошел 12 марта в Перми. Об этом сообщает местная администрация. «Наш Роман Качиев завоевал Гран-при международного фестиваля „Энергия звезд“. Поздравляем его с этим!» — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Две другие красноуфимские вокалистки Анна Водынина и Аделина Аршинкина стали лауреатами второй степени. «Энергия звезд», как заявляют организаторы, самый продвинутый и современный международный конкурс. В нем соревнуются дети. Конкурс направлен на поддержку и развитие талантов среди детей и молодежи, отмечают организаторы. Фестиваль многожанровый: конкурсные номинации представлены соревнованиями в хореографии, вокале, цирковых и спортивных номерах, игре на музыкальных инструментах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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