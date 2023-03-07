Польша станет сервисным хабом для передачи танков Украине

Польша планирует создать отдельный сервисный хаб для обслуживания танков, которые будут переданы Украине. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных на Украину», — подчеркнул Мариуш Блащак, приводят РИА Новости. Он также подчеркнул, что договорился о встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом, чтобы ФРГ повлияла на немецкую промышленность, чтобы появлялись запчасти для танков Leopard. Также сообщается, что Польша передаст Украине очередные танки Leopard в количестве 10 единиц.
США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине в виде техники и другого вооружения после начала спецоперации РФ. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщал, что его страна передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, пишет «Национальная служба новостей». Он подчеркнул 24 февраля, что Польша передала партию танков в количестве четырех единиц. Блащак также уточнил, что благодаря Варшаве на Украину прибыли первые системы Patriot, пишет RT.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!