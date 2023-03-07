Польша станет сервисным хабом для передачи танков Украине

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Сервисный хаб будет специализироваться на обслуживании танков для Киева, заявил Мариуш Блащак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша планирует создать отдельный сервисный хаб для обслуживания танков, которые будут переданы Украине. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных на Украину», — подчеркнул Мариуш Блащак, приводят РИА Новости. Он также подчеркнул, что договорился о встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом, чтобы ФРГ повлияла на немецкую промышленность, чтобы появлялись запчасти для танков Leopard. Также сообщается, что Польша передаст Украине очередные танки Leopard в количестве 10 единиц.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине в виде техники и другого вооружения после начала спецоперации РФ. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщал, что его страна передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, пишет «Национальная служба новостей». Он подчеркнул 24 февраля, что Польша передала партию танков в количестве четырех единиц. Блащак также уточнил, что благодаря Варшаве на Украину прибыли первые системы Patriot, пишет RT.

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Польша планирует создать отдельный сервисный хаб для обслуживания танков, которые будут переданы Украине. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных на Украину», — подчеркнул Мариуш Блащак, приводят РИА Новости. Он также подчеркнул, что договорился о встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом, чтобы ФРГ повлияла на немецкую промышленность, чтобы появлялись запчасти для танков Leopard. Также сообщается, что Польша передаст Украине очередные танки Leopard в количестве 10 единиц. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине в виде техники и другого вооружения после начала спецоперации РФ. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщал, что его страна передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, пишет «Национальная служба новостей». Он подчеркнул 24 февраля, что Польша передала партию танков в количестве четырех единиц. Блащак также уточнил, что благодаря Варшаве на Украину прибыли первые системы Patriot, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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