Компания МТС презентовала новые логотип и фирменный стиль

30 марта 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Компания МТС провела ребрендинг впервые за 17 лет Фото: Алексей Андронов © URA.RU Российская компания МТС презентовала новый фирменный стиль. Президент компании Вячеслав Николаев презентовал его на конференции. Старый логотип в виде яйца заменят буквами М, Т и С на красном фоне. «Основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов», — заявил Вячеслав Николаев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Николаев уточнил, что новый фирменный стиль сохранит красный цвет, потому что он является наиболее узнаваемым элементом бренда. Старый логотип МТС был разработан в 2006 году. Создание новой айдентики обошлось компании в 30 млн рублей. Ранее Вячеслав Николаев объявил, что логотип МТС поменяется впервые за 17 лет. Николаев сообщил, что речь идет не только о ребрендинге, но и о полном переосмыслении позиционирования компании на рынке, передает телеканал 360. Планируется, что МТС будет развиваться как экосистема. Российская компания МТС провела ребрендинг впервые за 17 лет Фото: МТС МТС презентовали новый логотип Фото: МТС

Российская компания МТС презентовала новый фирменный стиль. Президент компании Вячеслав Николаев презентовал его на конференции. Старый логотип в виде яйца заменят буквами М, Т и С на красном фоне. «Основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов», — заявил Вячеслав Николаев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Николаев уточнил, что новый фирменный стиль сохранит красный цвет, потому что он является наиболее узнаваемым элементом бренда. Старый логотип МТС был разработан в 2006 году. Создание новой айдентики обошлось компании в 30 млн рублей. Ранее Вячеслав Николаев объявил, что логотип МТС поменяется впервые за 17 лет. Николаев сообщил, что речь идет не только о ребрендинге, но и о полном переосмыслении позиционирования компании на рынке, передает телеканал 360. Планируется, что МТС будет развиваться как экосистема.