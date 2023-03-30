Компания МТС презентовала новые логотип и фирменный стиль

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Клипарты. Сургут , мтс
Компания МТС провела ребрендинг впервые за 17 лет Фото:

Российская компания МТС презентовала новый фирменный стиль. Президент компании Вячеслав Николаев презентовал его на конференции. Старый логотип в виде яйца заменят буквами М, Т и С на красном фоне.

«Основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов», — заявил Вячеслав Николаев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Николаев уточнил, что новый фирменный стиль сохранит красный цвет, потому что он является наиболее узнаваемым элементом бренда. Старый логотип МТС был разработан в 2006 году. Создание новой айдентики обошлось компании в 30 млн рублей.

Ранее Вячеслав Николаев объявил, что логотип МТС поменяется впервые за 17 лет. Николаев сообщил, что речь идет не только о ребрендинге, но и о полном переосмыслении позиционирования компании на рынке, передает телеканал 360. Планируется, что МТС будет развиваться как экосистема.

Российская компания МТС провела ребрендинг впервые за 17 лет
Российская компания МТС провела ребрендинг впервые за 17 лет
Фото:
МТС презентовали новый логотип
МТС презентовали новый логотип
Фото:

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Российская компания МТС презентовала новый фирменный стиль. Президент компании Вячеслав Николаев презентовал его на конференции. Старый логотип в виде яйца заменят буквами М, Т и С на красном фоне. «Основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов», — заявил Вячеслав Николаев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Николаев уточнил, что новый фирменный стиль сохранит красный цвет, потому что он является наиболее узнаваемым элементом бренда. Старый логотип МТС был разработан в 2006 году. Создание новой айдентики обошлось компании в 30 млн рублей. Ранее Вячеслав Николаев объявил, что логотип МТС поменяется впервые за 17 лет. Николаев сообщил, что речь идет не только о ребрендинге, но и о полном переосмыслении позиционирования компании на рынке, передает телеканал 360. Планируется, что МТС будет развиваться как экосистема.
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© Служба новостей «URA.RU»
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