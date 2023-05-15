Шведские студенты доказали вред прокрастинации для здоровья

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Люди с прокрастинацией испытывают проблемы с психическим и физическим здоровьем Фото:

Люди с высокой склонностью откладывать свои дела на потом испытывают проблемы с психическим и физическим здоровьем. Об этом стало известно после исследования, которое провели студенты из университетов Стокгольма.

Студенты набрали несколько тысяч людей, которые заполняли анкеты, позволяющие оценивать их состояние. «Выяснилось, что участники с высокой склонностью к прокрастинации со временем показывали более сильные симптомы депрессии, тревоги и стресса. Они также с большей вероятностью испытывали боль в плече или руке, а также ухудшение качества сна», — передает «Ридус».

Уточняется, что эти люди также чувствовали себя более одинокими и испытывали финансовые трудности. В материале указали, что отслеживание состояния людей в течение года позволило ученым предположить, что прокрастинация привела к ухудшению самочувствия.

Ранее кандидат философских наук, магистр психологии и детский нейропсихолог Анастасия Екушевская рассказала, как эффективно побороть прокрастинацию. По ее словам, справиться с проблемой помогает прописывание задач, а также создание полезных привычек.

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Люди с высокой склонностью откладывать свои дела на потом испытывают проблемы с психическим и физическим здоровьем. Об этом стало известно после исследования, которое провели студенты из университетов Стокгольма. Студенты набрали несколько тысяч людей, которые заполняли анкеты, позволяющие оценивать их состояние. «Выяснилось, что участники с высокой склонностью к прокрастинации со временем показывали более сильные симптомы депрессии, тревоги и стресса. Они также с большей вероятностью испытывали боль в плече или руке, а также ухудшение качества сна», — передает «Ридус». Уточняется, что эти люди также чувствовали себя более одинокими и испытывали финансовые трудности. В материале указали, что отслеживание состояния людей в течение года позволило ученым предположить, что прокрастинация привела к ухудшению самочувствия. Ранее кандидат философских наук, магистр психологии и детский нейропсихолог Анастасия Екушевская рассказала, как эффективно побороть прокрастинацию. По ее словам, справиться с проблемой помогает прописывание задач, а также создание полезных привычек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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