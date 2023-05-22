22 мая 2023

Банк «Тинькофф» выпустит UnionPay для трех частей света

© Служба новостей «URA.RU»
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После попадания под санкции США в РФ остались семь банков, чьи карты работают в системе UnionPay Фото:

Банк «Тинькофф» анонсировал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay, которыми можно расплачиваться в Азии, Африки и Южной Америки. На сайте финансовой организации также опубликована информация о вступающих в силу с 23 мая тарифах, которые касаются выпуска и обслуживания таких карт.

«С 23 мая мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая будет стоить 1000 рублей. <…> Ей можно расплатиться или снять деньги в банкоматах в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки», — сообщил специалист службы поддержки банка «Тинькофф» в беседе с РБК. Потенциальных держателей карты предупреждают, что она не будет работать на территории Евросоюза, США, Великобритании, Израиля и Грузии.

В мае стало известно, что после попадания под санкции США в России осталось только семь банков, карты UnionPay которых работают за рубежом. «Известия» передавали, что продолжают работать карты Газпромбанка, Почта Банка, «Солидарности», Россельхозбанка, «Русского стандарта», Примсоцбанка и ВБРР. При этом даже они принимаются не везде.

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Банк «Тинькофф» анонсировал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay, которыми можно расплачиваться в Азии, Африки и Южной Америки. На сайте финансовой организации также опубликована информация о вступающих в силу с 23 мая тарифах, которые касаются выпуска и обслуживания таких карт. «С 23 мая мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая будет стоить 1000 рублей. <…> Ей можно расплатиться или снять деньги в банкоматах в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки», — сообщил специалист службы поддержки банка «Тинькофф» в беседе с РБК. Потенциальных держателей карты предупреждают, что она не будет работать на территории Евросоюза, США, Великобритании, Израиля и Грузии. В мае стало известно, что после попадания под санкции США в России осталось только семь банков, карты UnionPay которых работают за рубежом. «Известия» передавали, что продолжают работать карты Газпромбанка, Почта Банка, «Солидарности», Россельхозбанка, «Русского стандарта», Примсоцбанка и ВБРР. При этом даже они принимаются не везде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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