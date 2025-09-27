Рэпер Гуф подогрел слухи о новом романе

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вызвал волну обсуждений в соцсетях, опубликовав на своей странице совместное фото с девушкой. Об этом пишет портал Super.
«Рэпер Гуф подогрел интерес к своей личной жизни, выложив фото с девушкой по имени Вероника Нестерова, чем спровоцировал слух о возможном романе: в профиле Вероники обнаружились намеки — кадр, где рука музыканта лежит у нее на колене», — говорится в материале. Он опубликован на портале Super.
На первый взгляд ситуация могла бы свидетельствовать о начале новых романтических отношений. Однако в разговоре репер внес ясность, подчеркнув, что это лишь исполнительница его лейбла. Гуф и Нестерова просто работают над совместной композицией и занимаются съемками клипа.
Совсем недавно артист закончил отношения с Разият Салаховой, которой два года назад сделал публичное предложение. Сначала о разрыве сообщила сама девушка в своем блоге. Позднее Гуф подтвердил эту информацию, отметив, что им с Разият не удалось создать крепкие отношения, и, по его словам, видимо, так было суждено.
