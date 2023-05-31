ВСУ ранили двоих строителей при обстреле Курской области

В Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали двое строителей. Им будет оказана необходимая медицинская помощь, заявил глава региона Роман Старовойт.
«В Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.
Губернатор уточнил, что один отделался легкой контузией и отказался от госпитализации. Второй же получил ранение кисти и будет доставлен в областную больницу. По словам Старовойта, обоим будет оказана необходимая помощь.
В Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали двое строителей. Им будет оказана необходимая медицинская помощь, заявил глава региона Роман Старовойт. «В Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что один отделался легкой контузией и отказался от госпитализации. Второй же получил ранение кисти и будет доставлен в областную больницу. По словам Старовойта, обоим будет оказана необходимая помощь. Ранее Старовойт сообщил о сбитом российской ПВО беспилотнике над деревней Толмачево. Тогда никто не пострадал, однако были повреждены газовая труба и фасад дома.