Гладков сообщил о еще одном погибшем при обстреле ВСУ Белгородской области

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В 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, заявил Гладков Фото:

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Супруга погибшего и мать доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по слова Гладкова, в Графовке в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи.

Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. Гладков уточнял, что за все время операции РФ в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов. За последние сутки украинцы обстреляли регион 303 раза. Чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, заявил Гладков.

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Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Супруга погибшего и мать доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по слова Гладкова, в Графовке в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи. Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. Гладков уточнял, что за все время операции РФ в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов. За последние сутки украинцы обстреляли регион 303 раза. Чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, заявил Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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