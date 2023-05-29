Гладков сообщил о еще одном погибшем при обстреле ВСУ Белгородской области

29 мая 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

В 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, заявил Гладков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил Гладков в своем telegram-канале . Супруга погибшего и мать доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по слова Гладкова, в Графовке в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи. Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. Гладков уточнял, что за все время операции РФ в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов. За последние сутки украинцы обстреляли регион 303 раза. Чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, заявил Гладков.

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Супруга погибшего и мать доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по слова Гладкова, в Графовке в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи. Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. Гладков уточнял, что за все время операции РФ в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов. За последние сутки украинцы обстреляли регион 303 раза. Чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, заявил Гладков.