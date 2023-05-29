Гладков сообщил о еще одном погибшем при обстреле ВСУ Белгородской области

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил Гладков в своем
Кроме того, по слова Гладкова, в Графовке в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи.
Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. Гладков уточнял, что за все время операции РФ в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов. За последние сутки украинцы обстреляли регион 303 раза. Чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, заявил Гладков.
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