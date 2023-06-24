МЧС опровергло фейк о комендантском часе в Ростове-на-Дону

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
В МЧС назвали фейком введение комендантского часа в Ростовской области Фото:
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Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Сообщения о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом заявили в МЧС России.

«Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в региональном ведомстве распространялась информация о якобы введении комендантского часа на территории Ростовской области.

Ранее URA.RU сообщало, что несмотря на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники перешли границу России и движутся в Ростов-на-Дону, в городе тихо, а вооруженных людей не видно. Также агентство рассказывало, что вокруг штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону организованы посты.

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Сообщения о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом заявили в МЧС России. «Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в региональном ведомстве распространялась информация о якобы введении комендантского часа на территории Ростовской области. Ранее URA.RU сообщало, что несмотря на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники перешли границу России и движутся в Ростов-на-Дону, в городе тихо, а вооруженных людей не видно. Также агентство рассказывало, что вокруг штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону организованы посты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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