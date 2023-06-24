МЧС опровергло фейк о комендантском часе в Ростове-на-Дону

В МЧС назвали фейком введение комендантского часа в Ростовской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Сообщения о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом заявили в МЧС России.

«Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области», — сообщили в пресс-службе МЧС России . Ранее в региональном ведомстве распространялась информация о якобы введении комендантского часа на территории Ростовской области.

Ранее URA.RU сообщало, что несмотря на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники перешли границу России и движутся в Ростов-на-Дону, в городе тихо, а вооруженных людей не видно. Также агентство рассказывало, что вокруг штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону организованы посты.