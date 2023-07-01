Российским пенсионерам за границей станет проще получать выплаты

Российские пенсионеры за рубежом смогут продлить выплаты через портал Госуслуг
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Шарташский лесной парк. Екатеринбург, старики, лавочка, досуг, отдых, велосипед, пенсионеры
Пенсионеры с российским гражданством могут получать пенсию за границей Фото:

Российские пенсионеры, которые находятся за границей, для продолжения получения пенсионной выплаты смогут подтвердить информацию о том, что они живы, через портал Госуслуг. Об этом стало известно из постановления Правительства РФ, которое вступит в силу с 1 июля.

«Пожилые люди, которые проживают за границей, смогут подтверждать факт нахождения в живых для дальнейшего получения пенсий через портал госуслуг», — передает текст постановления «Парламентская газета». Подчеркивается, что новое постановление помогает пенсионерам экономить деньги на поездки и услуги нотариусов.

Раньше для получения пенсии россиянам, живущим за границей, нужно было подтвердить факт того, что они живы одним из следующих способов: обратиться в диппредставительство, консульское учреждение или Социальный фонд. Пенсионеры также должны были предоставить документ, который подтверждает их место нахождения.

Ранее председатель регионального правительства Андрей Алексеенко заявил, что пенсионные выплаты повысят в Херсонской области с 1 августа для трех категорий граждан. Министерство труда РФ предложило увеличить пенсии для неработающих пенсионеров два раза в год в 2025—2026 годах. Об этом стало известно из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и планового периода 2025—2026 годов.

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Российские пенсионеры, которые находятся за границей, для продолжения получения пенсионной выплаты смогут подтвердить информацию о том, что они живы, через портал Госуслуг. Об этом стало известно из постановления Правительства РФ, которое вступит в силу с 1 июля. «Пожилые люди, которые проживают за границей, смогут подтверждать факт нахождения в живых для дальнейшего получения пенсий через портал госуслуг», — передает текст постановления «Парламентская газета». Подчеркивается, что новое постановление помогает пенсионерам экономить деньги на поездки и услуги нотариусов. Раньше для получения пенсии россиянам, живущим за границей, нужно было подтвердить факт того, что они живы одним из следующих способов: обратиться в диппредставительство, консульское учреждение или Социальный фонд. Пенсионеры также должны были предоставить документ, который подтверждает их место нахождения. Ранее председатель регионального правительства Андрей Алексеенко заявил, что пенсионные выплаты повысят в Херсонской области с 1 августа для трех категорий граждан. Министерство труда РФ предложило увеличить пенсии для неработающих пенсионеров два раза в год в 2025—2026 годах. Об этом стало известно из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и планового периода 2025—2026 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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