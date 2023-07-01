01 июля 2023

Конструктор анонсировал защиту от Javelin и БПЛА для российских бронемашин

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Бронемашина БМП-3 является одной из самых востребованных для бойцов СВО, рассказал Сергей Абдулов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская бронемашина БМП-3 будет защищена от БПЛА и ударов противотанковой ракеты Javelin. Об этом рассказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения АО «СКБМ» Сергей Абдулов.

«Мы работаем, чтобы предоставить БМП-3 возможность обнаруживать беспилотники и защищаться от них. Также прорабатываем различные варианты защиты верхней полусферы от ракет типа Javelin», — рассказал Абдулов. Его слова приводит RT.

Он уточнил, что БМП-3 является одной из самых востребованных машин для бойцов ВС РФ в спецоперации на Украине. По его словам, опыт СВО позволил выявить сильные стороны бронемашины, которые будут модернизированы для достижения еще больших результатов. «Машина военным нравится, она спасла многие жизни», — заключил Абдулов.

БМП-3 эффективна благодаря своим характеристикам. Так, стало известно, что бронемашина может уничтожить американский БМП Bradley с нескольких километров, пишет «Национальная служба новостей». Это возможно благодаря управляемому оружию. В январе 2023 года машина вышла на международный рынок, передает телеканал 360. Обновленный БМП-3 для поставок зарубежным покупателям оборудовали пусковой установкой для орудий калибра 100 миллиметров.

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Российская бронемашина БМП-3 будет защищена от БПЛА и ударов противотанковой ракеты Javelin. Об этом рассказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения АО «СКБМ» Сергей Абдулов. «Мы работаем, чтобы предоставить БМП-3 возможность обнаруживать беспилотники и защищаться от них. Также прорабатываем различные варианты защиты верхней полусферы от ракет типа Javelin», — рассказал Абдулов. Его слова приводит RT. Он уточнил, что БМП-3 является одной из самых востребованных машин для бойцов ВС РФ в спецоперации на Украине. По его словам, опыт СВО позволил выявить сильные стороны бронемашины, которые будут модернизированы для достижения еще больших результатов. «Машина военным нравится, она спасла многие жизни», — заключил Абдулов. БМП-3 эффективна благодаря своим характеристикам. Так, стало известно, что бронемашина может уничтожить американский БМП Bradley с нескольких километров, пишет «Национальная служба новостей». Это возможно благодаря управляемому оружию. В январе 2023 года машина вышла на международный рынок, передает телеканал 360. Обновленный БМП-3 для поставок зарубежным покупателям оборудовали пусковой установкой для орудий калибра 100 миллиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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