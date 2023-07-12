Baza: спецслужбы предотвратили теракт на газопроводе под Самарой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, вооружение, трофеи, сву, сирийский перелом, взрывное устройство, бомба, фугас
Бомба была найдена рядом с газопроводом в Самарской области (архивное фото) Фото:

В Самарской области было найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), которое лежало рядом с газопроводом «Челябинск—Петров». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На 967-м километре газопровода „Челябинск—Петров“ специалисты аварийной группы увидели круглое отверстие в трубе диаметром около 25 мм. А в 60 метрах от этого места лежал синий пакет с СВУ», — сообщает Baza. СВУ было обезврежено после обнаружения. Отмечается, что ранее на газопроводе «Газпром трансгаз Самара» была зафиксирована утечка.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСБ России по Самарской области. Ответ ожидается.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Самарской области было найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), которое лежало рядом с газопроводом «Челябинск—Петров». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На 967-м километре газопровода „Челябинск—Петров“ специалисты аварийной группы увидели круглое отверстие в трубе диаметром около 25 мм. А в 60 метрах от этого места лежал синий пакет с СВУ», — сообщает Baza. СВУ было обезврежено после обнаружения. Отмечается, что ранее на газопроводе «Газпром трансгаз Самара» была зафиксирована утечка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСБ России по Самарской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...