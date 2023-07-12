Baza: спецслужбы предотвратили теракт на газопроводе под Самарой

12 июля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Бомба была найдена рядом с газопроводом в Самарской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Самарской области было найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), которое лежало рядом с газопроводом «Челябинск—Петров». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На 967-м километре газопровода „Челябинск—Петров“ специалисты аварийной группы увидели круглое отверстие в трубе диаметром около 25 мм. А в 60 метрах от этого места лежал синий пакет с СВУ», — сообщает Baza. СВУ было обезврежено после обнаружения. Отмечается, что ранее на газопроводе «Газпром трансгаз Самара» была зафиксирована утечка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСБ России по Самарской области. Ответ ожидается.

В Самарской области было найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), которое лежало рядом с газопроводом «Челябинск—Петров». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На 967-м километре газопровода „Челябинск—Петров“ специалисты аварийной группы увидели круглое отверстие в трубе диаметром около 25 мм. А в 60 метрах от этого места лежал синий пакет с СВУ», — сообщает Baza. СВУ было обезврежено после обнаружения. Отмечается, что ранее на газопроводе «Газпром трансгаз Самара» была зафиксирована утечка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСБ России по Самарской области. Ответ ожидается.