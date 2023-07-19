В МИД прокомментировали информацию о тайных переговорах РФ и Украины

Захарова: информация о переговорах США с РФ по Украине является фейком
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с политологами нужны лишь для обмена мнениями, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информация о переговорах США и РФ по Украине является фейком, созданным, чтобы вызвать сомнения у стран глобального Юга. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это фейк для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту и подорвать их доверие к нашей стране», — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Она отметила, что встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с политологами нужны лишь для обмена мнениями.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. Там отмечалось, что обсуждались вопросы, которые помогут Москве и Киеву добиться договоренностей.

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Информация о переговорах США и РФ по Украине является фейком, созданным, чтобы вызвать сомнения у стран глобального Юга. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это фейк для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту и подорвать их доверие к нашей стране», — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Она отметила, что встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с политологами нужны лишь для обмена мнениями. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. Там отмечалось, что обсуждались вопросы, которые помогут Москве и Киеву добиться договоренностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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