В МИД РФ заявили о токсичной натуре Зеленского

Захарова: Зеленский для западных стран становится токсичен
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Владимир Зеленский показывает странам Запада свою токсичную натуру, заявила Мария Захарова Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский становится для Запада «токсичным». В связи с чем страны начинают открещиваться от активных действий Киева, останавливаясь только на поставках вооружения. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Владимир] Зеленский стал для Запада токсичен», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, Белый дом, как и остальные западные страны, открестится от террористических действий Украины. Захарова добавила, что Запад продолжает манипулировать общественным сознанием. «Это, конечно, все очередная манипуляция», — уточнила она.

До этого Захарова уточняла, что США и Британия могли повлиять на решение Киева устроить теракт. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данный фактор не повлияет на дипломатические отношения этих стран с Россией. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В Службе безопасности Украины намекнули на причастность в совершении теракта.

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Президент Украины Владимир Зеленский становится для Запада «токсичным». В связи с чем страны начинают открещиваться от активных действий Киева, останавливаясь только на поставках вооружения. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «[Владимир] Зеленский стал для Запада токсичен», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, Белый дом, как и остальные западные страны, открестится от террористических действий Украины. Захарова добавила, что Запад продолжает манипулировать общественным сознанием. «Это, конечно, все очередная манипуляция», — уточнила она. До этого Захарова уточняла, что США и Британия могли повлиять на решение Киева устроить теракт. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данный фактор не повлияет на дипломатические отношения этих стран с Россией. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В Службе безопасности Украины намекнули на причастность в совершении теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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