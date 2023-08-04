Картаполов раскрыл, за какие виды уклонения от службы будут сажать

Картаполов: уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление части
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доброволец СВО. Челябинск , повестка в военкомат
Уклонисты будут попадать под уголовную ответственность за неявку по повестке Фото:

Уклонением от военной службы будет считаться неявка в военкомат по повестке, а также самовольное оставление военной части. За все это может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Данная ответственность будет налагаться только при призыве по мобилизации.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уклонением от военной службы будет считаться неявка в военкомат по повестке, а также самовольное оставление военной части. За все это может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Данная ответственность будет налагаться только при призыве по мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...