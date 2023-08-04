Картаполов раскрыл, за какие виды уклонения от службы будут сажать

Картаполов: уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление части

04 августа 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Уклонисты будут попадать под уголовную ответственность за неявку по повестке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уклонением от военной службы будет считаться неявка в военкомат по повестке, а также самовольное оставление военной части. За все это может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Данная ответственность будет налагаться только при призыве по мобилизации.

Уклонением от военной службы будет считаться неявка в военкомат по повестке, а также самовольное оставление военной части. За все это может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Данная ответственность будет налагаться только при призыве по мобилизации.