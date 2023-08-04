Картаполов раскрыл, за какие виды уклонения от службы будут сажать

Уклонисты будут попадать под уголовную ответственность за неявку по повестке
Уклонением от военной службы будет считаться неявка в военкомат по повестке, а также самовольное оставление военной части. За все это может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. Данная ответственность будет налагаться только при призыве по мобилизации.
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