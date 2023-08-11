Украинские СМИ публикуют фейки о загранпаспортах РФ

В МВД РФ заявили, что загранпаспорта разных образцов имеют одинаковую юридическую силу

11 августа 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Согласно порталу «Госуслуги», загранпаспорт РФ старого образца имеет ту же юридическую силу, что и нового Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ сообщают, что жителей Мелитополя якобы заставляют оформлять загранпаспорта РФ старого образца, и что такие документы дают возможность выехать в небольшое количество стран. Корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков удалось узнать, что эта информация не соответствует действительности. «В городе Мелитополь Запорожской области начали оформление заграничных российских паспортов, но старого образца. Такие документы дают возможность выехать в крайне ограниченный перечень стран», — сообщает СМИ. Однако эта информация является фейком. Согласно данным портала «Госуслуги», заграничный паспорт РФ старого образца имеет ту же юридическую силу, что и нового, несмотря на отличия. Старый паспорт действует 5 лет, а новый — 10 лет. Различается количество страниц, в новом паспорте есть биометрия и госпошлина на него выше. Но с загранпаспортом старого образца можно въехать в те же страны, что и с документом нового образца. В МВД РФ корреспонденту агентства подтвердили, что заявления украинских источников являются фейком.

Украинские СМИ сообщают, что жителей Мелитополя якобы заставляют оформлять загранпаспорта РФ старого образца, и что такие документы дают возможность выехать в небольшое количество стран. Корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков удалось узнать, что эта информация не соответствует действительности. «В городе Мелитополь Запорожской области начали оформление заграничных российских паспортов, но старого образца. Такие документы дают возможность выехать в крайне ограниченный перечень стран», — сообщает СМИ. Однако эта информация является фейком. Согласно данным портала «Госуслуги», заграничный паспорт РФ старого образца имеет ту же юридическую силу, что и нового, несмотря на отличия. Старый паспорт действует 5 лет, а новый — 10 лет. Различается количество страниц, в новом паспорте есть биометрия и госпошлина на него выше. Но с загранпаспортом старого образца можно въехать в те же страны, что и с документом нового образца. В МВД РФ корреспонденту агентства подтвердили, что заявления украинских источников являются фейком.