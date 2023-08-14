Минобороны впервые сообщило об уничтожении испанского миномета Alakran

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ВС РФ уничтожили самоходный миномет Alakran Фото:
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Вооруженные силы России уничтожили миномет Alakran в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения [ликвидирован] самоходный миномет Alakran производства Испании», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что на Запорожском направлении военным удалось уничтожить французскую САУ «Cezar», а также польскую САУ «Krab».

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Вооруженные силы России уничтожили миномет Alakran в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На херсонском направлении в результате огневого поражения [ликвидирован] самоходный миномет Alakran производства Испании», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что на Запорожском направлении военным удалось уничтожить французскую САУ «Cezar», а также польскую САУ «Krab».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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