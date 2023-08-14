Минобороны впервые сообщило об уничтожении испанского миномета Alakran

Вооруженные силы России уничтожили миномет Alakran в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На херсонском направлении в результате огневого поражения [ликвидирован] самоходный миномет Alakran производства Испании», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что на Запорожском направлении военным удалось уничтожить французскую САУ «Cezar», а также польскую САУ «Krab».
Вооруженные силы России уничтожили миномет Alakran в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На херсонском направлении в результате огневого поражения [ликвидирован] самоходный миномет Alakran производства Испании», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что на Запорожском направлении военным удалось уничтожить французскую САУ «Cezar», а также польскую САУ «Krab».