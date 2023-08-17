Турция получила военную базу в Ливии

17 августа 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Военная база в Ливии позволит Турции укрепить свой суверенитет в данном регионе, пишет TGRT Haber Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии на 99 лет и планирует создать там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber. «Турция арендовала порт Хомс на 99 лет и создаст там военную базу», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что этот шаг поможет Турции укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье. Среди прочего такое решение позволит усилить контроль над своими территориальными водами и гарантировать безопасность торговым судам. В рамках новой военной базы планируется размещение турецких боевых беспилотников и систем ПВО, заключил автор материала.

Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии на 99 лет и планирует создать там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber. «Турция арендовала порт Хомс на 99 лет и создаст там военную базу», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что этот шаг поможет Турции укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье. Среди прочего такое решение позволит усилить контроль над своими территориальными водами и гарантировать безопасность торговым судам. В рамках новой военной базы планируется размещение турецких боевых беспилотников и систем ПВО, заключил автор материала.