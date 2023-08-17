Турция получила военную базу в Ливии

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Военная база в Ливии позволит Турции укрепить свой суверенитет в данном регионе, пишет TGRT Haber Фото:

Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии на 99 лет и планирует создать там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

«Турция арендовала порт Хомс на 99 лет и создаст там военную базу», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что этот шаг поможет Турции укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье.

Среди прочего такое решение позволит усилить контроль над своими территориальными водами и гарантировать безопасность торговым судам. В рамках новой военной базы планируется размещение турецких боевых беспилотников и систем ПВО, заключил автор материала.

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Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии на 99 лет и планирует создать там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber. «Турция арендовала порт Хомс на 99 лет и создаст там военную базу», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что этот шаг поможет Турции укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье. Среди прочего такое решение позволит усилить контроль над своими территориальными водами и гарантировать безопасность торговым судам. В рамках новой военной базы планируется размещение турецких боевых беспилотников и систем ПВО, заключил автор материала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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