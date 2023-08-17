Турция получила военную базу в Ливии

Военная база в Ливии позволит Турции укрепить свой суверенитет в данном регионе, пишет TGRT Haber
Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии на 99 лет и планирует создать там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.
«Турция арендовала порт Хомс на 99 лет и создаст там военную базу», —
Среди прочего такое решение позволит усилить контроль над своими территориальными водами и гарантировать безопасность торговым судам. В рамках новой военной базы планируется размещение турецких боевых беспилотников и систем ПВО, заключил автор материала.
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