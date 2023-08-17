Минпросвещения РФ запустит в колледжах обучение операторов беспилотников

17 августа 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Обучение коснется операторов БПЛА со взлетной массой до 30 килограмм, заявил Сергей Кравцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, по которым осуществляется обучение в колледжах. В этот перечень вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «В перечень профессий, по которым проводится профессиональное обучение в учреждениях среднего профессионального образования, добавлена новая специальность — оператор беспилотных авиационных систем», — передает слова Кравцова ТАСС. Он добавил, что под такими системами понимаются беспилотники с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее. Кравцов отметил, что перечень включает более 250 новых востребованных профессий, а общее число наименований составляет 5 110. Он также отметил, что профессиональное обучение осуществляется как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, включая те, которые созданы на предприятиях. Ранее Минобрнауки России заявило, что обучение операторов дронов в вузах позволит решить проблему нехватки кадров в области беспилотных авиационных систем. Помимо пилотирования, студентов также будут готовить в качестве конструкторов и инженеров в этой сфере. Среди прочего в Санкт-Петербурге открылась школа операторов беспилотников. В школе будут обучать всех желающих этой профессии, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, по которым осуществляется обучение в колледжах. В этот перечень вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «В перечень профессий, по которым проводится профессиональное обучение в учреждениях среднего профессионального образования, добавлена новая специальность — оператор беспилотных авиационных систем», — передает слова Кравцова ТАСС. Он добавил, что под такими системами понимаются беспилотники с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее. Кравцов отметил, что перечень включает более 250 новых востребованных профессий, а общее число наименований составляет 5 110. Он также отметил, что профессиональное обучение осуществляется как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, включая те, которые созданы на предприятиях. Ранее Минобрнауки России заявило, что обучение операторов дронов в вузах позволит решить проблему нехватки кадров в области беспилотных авиационных систем. Помимо пилотирования, студентов также будут готовить в качестве конструкторов и инженеров в этой сфере. Среди прочего в Санкт-Петербурге открылась школа операторов беспилотников. В школе будут обучать всех желающих этой профессии, передает Life.