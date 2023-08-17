Минпросвещения РФ запустит в колледжах обучение операторов беспилотников

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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, джойстик, бпла, беспилотник, пульт, управление квадрокоптером, дрон
Обучение коснется операторов БПЛА со взлетной массой до 30 килограмм, заявил Сергей Кравцов Фото:

Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, по которым осуществляется обучение в колледжах. В этот перечень вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В перечень профессий, по которым проводится профессиональное обучение в учреждениях среднего профессионального образования, добавлена новая специальность — оператор беспилотных авиационных систем», — передает слова Кравцова ТАСС. Он добавил, что под такими системами понимаются беспилотники с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее.

Кравцов отметил, что перечень включает более 250 новых востребованных профессий, а общее число наименований составляет 5 110. Он также отметил, что профессиональное обучение осуществляется как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, включая те, которые созданы на предприятиях.

Ранее Минобрнауки России заявило, что обучение операторов дронов в вузах позволит решить проблему нехватки кадров в области беспилотных авиационных систем. Помимо пилотирования, студентов также будут готовить в качестве конструкторов и инженеров в этой сфере. Среди прочего в Санкт-Петербурге открылась школа операторов беспилотников. В школе будут обучать всех желающих этой профессии, передает Life.

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Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, по которым осуществляется обучение в колледжах. В этот перечень вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «В перечень профессий, по которым проводится профессиональное обучение в учреждениях среднего профессионального образования, добавлена новая специальность — оператор беспилотных авиационных систем», — передает слова Кравцова ТАСС. Он добавил, что под такими системами понимаются беспилотники с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее. Кравцов отметил, что перечень включает более 250 новых востребованных профессий, а общее число наименований составляет 5 110. Он также отметил, что профессиональное обучение осуществляется как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, включая те, которые созданы на предприятиях. Ранее Минобрнауки России заявило, что обучение операторов дронов в вузах позволит решить проблему нехватки кадров в области беспилотных авиационных систем. Помимо пилотирования, студентов также будут готовить в качестве конструкторов и инженеров в этой сфере. Среди прочего в Санкт-Петербурге открылась школа операторов беспилотников. В школе будут обучать всех желающих этой профессии, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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