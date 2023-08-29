Врач рассказал, как не заболеть ротавирусом на отдыхе в Турции

Вирусолог Востроухов: от ротавируса в Турции спасет соблюдение гигиены

29 августа 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

От ротавируса в Турции спасет соблюдение правил гигиены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вирусолог Сергей Вострухов объяснил, с чем связан скачок заболеваемости ротавирусом в Турции. По его словам, болезнь не сможет распространяться если соблюдать правила личной гигиены. «Ротавирусы очень устойчивы. Если поедете на отдых в Турцию, тщательно мойте руки, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с неизвестным сроком годности, особенно молочных. Если едете с детьми, не давайте им и не пейте сами водопроводную воду», — сказал врач изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что чаще всего ротавирусом заболевают дети. Среди основных симптомов — повышение температуры тела, рвота и диарея. При подозрении на ротавирусную инфекцию Востроухов призывает обратиться к врачу.

Вирусолог Сергей Вострухов объяснил, с чем связан скачок заболеваемости ротавирусом в Турции. По его словам, болезнь не сможет распространяться если соблюдать правила личной гигиены. «Ротавирусы очень устойчивы. Если поедете на отдых в Турцию, тщательно мойте руки, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с неизвестным сроком годности, особенно молочных. Если едете с детьми, не давайте им и не пейте сами водопроводную воду», — сказал врач изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что чаще всего ротавирусом заболевают дети. Среди основных симптомов — повышение температуры тела, рвота и диарея. При подозрении на ротавирусную инфекцию Востроухов призывает обратиться к врачу.