Врач рассказал, как не заболеть ротавирусом на отдыхе в Турции

Вирусолог Востроухов: от ротавируса в Турции спасет соблюдение гигиены
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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
От ротавируса в Турции спасет соблюдение правил гигиены Фото:

Вирусолог Сергей Вострухов объяснил, с чем связан скачок заболеваемости ротавирусом в Турции. По его словам, болезнь не сможет распространяться если соблюдать правила личной гигиены.

«Ротавирусы очень устойчивы. Если поедете на отдых в Турцию, тщательно мойте руки, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с неизвестным сроком годности, особенно молочных. Если едете с детьми, не давайте им и не пейте сами водопроводную воду», — сказал врач изданию «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что чаще всего ротавирусом заболевают дети. Среди основных симптомов — повышение температуры тела, рвота и диарея. При подозрении на ротавирусную инфекцию Востроухов призывает обратиться к врачу.

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Вирусолог Сергей Вострухов объяснил, с чем связан скачок заболеваемости ротавирусом в Турции. По его словам, болезнь не сможет распространяться если соблюдать правила личной гигиены. «Ротавирусы очень устойчивы. Если поедете на отдых в Турцию, тщательно мойте руки, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с неизвестным сроком годности, особенно молочных. Если едете с детьми, не давайте им и не пейте сами водопроводную воду», — сказал врач изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что чаще всего ротавирусом заболевают дети. Среди основных симптомов — повышение температуры тела, рвота и диарея. При подозрении на ротавирусную инфекцию Востроухов призывает обратиться к врачу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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