«Страна.ua»: Украина тратит средства из бюджета на производство сериалов

Власти Украины продолжают тратить бюджетные средства на производство сериалов. Инициатором проведения тендеров является телевизионная госкомпания «Мультимедийная платформа иновещания Украины», рассказали журналисты.
»«Госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» провело два тендера на 32,6 млн гривен (порядка 883 тысяч долларов). Первый — на создание сериала под рабочим названием «Семейный консультант», второй — на создание сериала под рабочим названием «Курс счастливой жизни»», — передает издание «Страна.ua».
Ранее глава Украины Владимир Зеленский предложил уволить министра культуры Александра Ткаченко из-за комедийного сериала о программистах. Поводом послужило желание руководителя Минкульта потратить 900 тысяч долларов на съемки. Ткаченко после отставки заявлял о «волнах недоразумений относительно важности культуры во время конфликта» с РФ. В беседе с URA.RU директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин отмечал, что экономика Украины держится за счет спецоперации, так как деньги в бюджет поступают от Запада на борьбу с Россией.
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