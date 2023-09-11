Политолог указал на последний шанс Украины экономически выжить

Политолог Кашин предупредил об убийстве экономике Украины после СВО

12 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Экономика Украины живет за счет помощи стран Запада, напомнил Василий Кашин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экономика Украины держится за счет СВО, так как деньги в бюджет поступают от стран Запада на борьбу с Россией. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, кандидат политических наук Василий Кашин, отметив, что это может играть большую роль в желании Киева биться до последнего. «На Украине кроме военной экономики, осталось немного. Есть остатки сельского хозяйства, металлургии и какие-то небольшие производства, работающие на внутренний гражданский рынок. Механизм существования экономики Украины таков, что она получает огромные объемы совокупной помощи. С этим во многом может быть связана такая заинтересованность в продолжении конфликта, потому что других денег, кроме того, что дается на военные цели, в стране и нет сейчас. Продолжаться нынешняя модель может, пока США и Европа финансируют Украину. Экономическая активность, которая есть сейчас, — это во многом производное от того, что тратится на армию, и от того, что армия закупает внутри страны. Это составляет большую долю экономической активности. Если это вычесть, то там в общем-то мало, что останется», — объяснил Василий Кашин. Политолог раскрыл, с какими проблемами столкнется страна после окончания спецоперации. «Предполагается, что когда военные действия закончатся, они начнут получать какие-то значительные ресурсы на восстановление. Но будут ли им готовы давать столько же, сколько выделялось на боевые действия с Россией. Куда пойдут те люди, которые после этого потеряют работу в армии и в оборонной промышленности, неизвестно. Обычно переход с военных рельсов на гражданские сопровождается заметным временным всплеском безработицы и спадом производства. Потом все начинает восстанавливаться, но в случае Украины все может быть более печально. Страна даже в довоенное время нуждалась в постоянном притоке кредитов и помощи, чтобы функционировать как государство. Как только все закончится, объемы помощи упадут, и там возникнет множество проблем, прежде всего с трудоустройством и выплатой зарплат», — подчеркнул Кашин. Ранее в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что длительные военные действия на истощение приведут к тому, что страна потеряет еще больше населения из-за эмиграции и гибели на передовой. Вдобавок необходимо будет ввести полностью милитаризованную экономику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономика Украины держится за счет СВО, так как деньги в бюджет поступают от стран Запада на борьбу с Россией. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, кандидат политических наук Василий Кашин, отметив, что это может играть большую роль в желании Киева биться до последнего. «На Украине кроме военной экономики, осталось немного. Есть остатки сельского хозяйства, металлургии и какие-то небольшие производства, работающие на внутренний гражданский рынок. Механизм существования экономики Украины таков, что она получает огромные объемы совокупной помощи. С этим во многом может быть связана такая заинтересованность в продолжении конфликта, потому что других денег, кроме того, что дается на военные цели, в стране и нет сейчас. Продолжаться нынешняя модель может, пока США и Европа финансируют Украину. Экономическая активность, которая есть сейчас, — это во многом производное от того, что тратится на армию, и от того, что армия закупает внутри страны. Это составляет большую долю экономической активности. Если это вычесть, то там в общем-то мало, что останется», — объяснил Василий Кашин. Политолог раскрыл, с какими проблемами столкнется страна после окончания спецоперации. «Предполагается, что когда военные действия закончатся, они начнут получать какие-то значительные ресурсы на восстановление. Но будут ли им готовы давать столько же, сколько выделялось на боевые действия с Россией. Куда пойдут те люди, которые после этого потеряют работу в армии и в оборонной промышленности, неизвестно. Обычно переход с военных рельсов на гражданские сопровождается заметным временным всплеском безработицы и спадом производства. Потом все начинает восстанавливаться, но в случае Украины все может быть более печально. Страна даже в довоенное время нуждалась в постоянном притоке кредитов и помощи, чтобы функционировать как государство. Как только все закончится, объемы помощи упадут, и там возникнет множество проблем, прежде всего с трудоустройством и выплатой зарплат», — подчеркнул Кашин. Ранее в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что длительные военные действия на истощение приведут к тому, что страна потеряет еще больше населения из-за эмиграции и гибели на передовой. Вдобавок необходимо будет ввести полностью милитаризованную экономику.