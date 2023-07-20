Министр культуры Украины ушел в отставку после заявления Зеленского

21 июля 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Ткаченко заявил о важности развития культуры во время конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом Ткаченко сообщил в соцсети. Ткаченко заявил, что такое решение он принял из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». «Культура во время конфликта важна. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — заявил Ткаченко в telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за увольнение Ткаченко из-за комедийного сериала о программистах. Поводом для возможной отставки послужило желание министра потратить 900 тыс. долларов на съемки комедийного сериала. В Верховной раде потребовали его увольнения.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом Ткаченко сообщил в соцсети. Ткаченко заявил, что такое решение он принял из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». «Культура во время конфликта важна. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — заявил Ткаченко в telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за увольнение Ткаченко из-за комедийного сериала о программистах. Поводом для возможной отставки послужило желание министра потратить 900 тыс. долларов на съемки комедийного сериала. В Верховной раде потребовали его увольнения.