Суд обязал холдинг властей ХМАО заплатить 2 млн рублей из-за смертельного ДТП с работником

Холдинг Югры заплатит компенсацию из-за аварии, произошедшей в 2021 году
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Холдинг выплатит по одному млн рублей каждому из детей мужчины, погибшего в ДТП Фото:

Суд Тюмени взыскал с «Югорского лесопромышленного холдинга» два миллиона рублей моральной компенсации. Средства предназначены семье, глава которой погиб в ДТП по вине сотрудника югорской компании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Натальи Щ. в интересах несовершеннолетних детей к АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ о компенсации морального вреда, взыскании расходов на погребение. Суд взыскал с АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ в пользу двоих несовершеннолетних детей компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому», — сообщили на сайте пресс-службы. Помимо морального вреда, суд обязал компенсировать жене погибшего затраты на погребение.

Автомобильная авария, в результате которой погиб муж истца, произошла 11 декабря 2021 года. Октябрьский районный суд ХМАО-Югры признал виновником ДТП водителя служебной машины-автопоезда. Мужчина оказался работником «Югорского лесопромышленного холдинга».

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Суд Тюмени взыскал с «Югорского лесопромышленного холдинга» два миллиона рублей моральной компенсации. Средства предназначены семье, глава которой погиб в ДТП по вине сотрудника югорской компании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Натальи Щ. в интересах несовершеннолетних детей к АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ о компенсации морального вреда, взыскании расходов на погребение. Суд взыскал с АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ в пользу двоих несовершеннолетних детей компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому», — сообщили на сайте пресс-службы. Помимо морального вреда, суд обязал компенсировать жене погибшего затраты на погребение. Автомобильная авария, в результате которой погиб муж истца, произошла 11 декабря 2021 года. Октябрьский районный суд ХМАО-Югры признал виновником ДТП водителя служебной машины-автопоезда. Мужчина оказался работником «Югорского лесопромышленного холдинга».
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