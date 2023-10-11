Суд обязал холдинг властей ХМАО заплатить 2 млн рублей из-за смертельного ДТП с работником

Холдинг Югры заплатит компенсацию из-за аварии, произошедшей в 2021 году

11 октября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Холдинг выплатит по одному млн рублей каждому из детей мужчины, погибшего в ДТП Фото: Александр Елизаров © URA.RU Суд Тюмени взыскал с «Югорского лесопромышленного холдинга» два миллиона рублей моральной компенсации. Средства предназначены семье, глава которой погиб в ДТП по вине сотрудника югорской компании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Натальи Щ. в интересах несовершеннолетних детей к АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ о компенсации морального вреда, взыскании расходов на погребение. Суд взыскал с АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ в пользу двоих несовершеннолетних детей компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому», — сообщили на сайте пресс-службы. Помимо морального вреда, суд обязал компенсировать жене погибшего затраты на погребение. Автомобильная авария, в результате которой погиб муж истца, произошла 11 декабря 2021 года. Октябрьский районный суд ХМАО-Югры признал виновником ДТП водителя служебной машины-автопоезда. Мужчина оказался работником «Югорского лесопромышленного холдинга».

Суд Тюмени взыскал с «Югорского лесопромышленного холдинга» два миллиона рублей моральной компенсации. Средства предназначены семье, глава которой погиб в ДТП по вине сотрудника югорской компании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Натальи Щ. в интересах несовершеннолетних детей к АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ о компенсации морального вреда, взыскании расходов на погребение. Суд взыскал с АО „Югорский лесопромышленный холдинг“ в пользу двоих несовершеннолетних детей компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому», — сообщили на сайте пресс-службы. Помимо морального вреда, суд обязал компенсировать жене погибшего затраты на погребение. Автомобильная авария, в результате которой погиб муж истца, произошла 11 декабря 2021 года. Октябрьский районный суд ХМАО-Югры признал виновником ДТП водителя служебной машины-автопоезда. Мужчина оказался работником «Югорского лесопромышленного холдинга».