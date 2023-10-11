Фирма пермского миллиардера ищет в Кургане сотрудника на зарплату в 200 тысяч

Пермский холдинг «Сатурн-Р» ищет в Кургане сотрудника на зарплату в 200 тысяч

11 октября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Водительский стаж сотрудника должен составлять не менее одного года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, ищет в Кургане сотрудника, которому обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей на руки. Речь о менеджере по оценке и продаже автомобилей. «ООО „Сатурн-Р-Авто“ ищет в команду менеджера по оценке и продаже автомобилей с пробегом в Кургане. Нужно проводить консультации, демонстрировать машины в автосалоне, проводить тест-драйвы. Для этого необходимо обладать водительским удостоверением категории „В“, а также стажем активного вождения не менее одного года. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter. Также в Кургане пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» готово принять на работу еще трех сотрудников. Им предлагают более скромный заработок. Специалисту отдела кредитования и страхования обещают зарплату до 150 тысяч рублей, а ассистенту отдела сервиса в автоцентре Renault\OMODA и администратору автосалона HAVAL — от 30 тысяч рублей до вычета налогов. Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» занимается продажами, сервисным обслуживанием и ремонтом машин. Продукция реализуется через собственную сеть автосалонов в Перми, Кургане и Нижнем Тагиле. Основным учредителем предприятия является бизнесмен Александр Репин, который владеет десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году выручка ООО «Сатурн-Р-Авто» составила 6,2 млрд рублей, чистая прибыль — 69,4 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, ищет в Кургане сотрудника, которому обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей на руки. Речь о менеджере по оценке и продаже автомобилей. «ООО „Сатурн-Р-Авто“ ищет в команду менеджера по оценке и продаже автомобилей с пробегом в Кургане. Нужно проводить консультации, демонстрировать машины в автосалоне, проводить тест-драйвы. Для этого необходимо обладать водительским удостоверением категории „В“, а также стажем активного вождения не менее одного года. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter. Также в Кургане пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» готово принять на работу еще трех сотрудников. Им предлагают более скромный заработок. Специалисту отдела кредитования и страхования обещают зарплату до 150 тысяч рублей, а ассистенту отдела сервиса в автоцентре Renault\OMODA и администратору автосалона HAVAL — от 30 тысяч рублей до вычета налогов. Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» занимается продажами, сервисным обслуживанием и ремонтом машин. Продукция реализуется через собственную сеть автосалонов в Перми, Кургане и Нижнем Тагиле. Основным учредителем предприятия является бизнесмен Александр Репин, который владеет десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году выручка ООО «Сатурн-Р-Авто» составила 6,2 млрд рублей, чистая прибыль — 69,4 млн рублей.