В магазине поставщика кроссовок для бомонда Никиты Ефремова прошел обыск

Mash: из магазина Никиты Ефремова изъяли поддельный товар

21 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Московская полиция конфисковала товар из магазина кроссовок Ефремова, который может быть поддельным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Москвы провела обыск в магазине поставщика кроссовок для бомонда бизнесмена, инфлюенсера Никиты Ефремова. Об этом сообщил telegram-канал «Mash». «Прошлым вечером со служебного входа внутрь зашла полиция. Сотрудники сделали выемку документов и изъяли товар, который может быть контрафактом», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, Ефремов ситуацию не комментирует, он выключил телефон. Ранее Никиту Ефремова обвинили в продаже копий кроссовок люксовых брендов. Он продавал их по цене дороже оригинала. Блогер AndrewMADEit опубликовал на своем YouTube-канале разоблачение на бизнес Ефремова. Сделал он это после того, как хотел приобрести в магазине предпринимателя кеды из натуральной кожи за 45 тысяч рублей, но заподозрил, что на примерку ему вынесли поддельную пару обуви. Рэпер DK (Данила Кашин) также пожаловался, что купил в магазине бизнесмена за 120 тысяч рублей пару обуви сомнительного качества. Он заявил, что тоже запишет свое видео-разоблачение. Сам Ефремов отверг все обвинения в свой адрес и пообещал опубликовать доказательства, передает телеканал 360.

Полиция Москвы провела обыск в магазине поставщика кроссовок для бомонда бизнесмена, инфлюенсера Никиты Ефремова. Об этом сообщил telegram-канал «Mash». «Прошлым вечером со служебного входа внутрь зашла полиция. Сотрудники сделали выемку документов и изъяли товар, который может быть контрафактом», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, Ефремов ситуацию не комментирует, он выключил телефон. Ранее Никиту Ефремова обвинили в продаже копий кроссовок люксовых брендов. Он продавал их по цене дороже оригинала. Блогер AndrewMADEit опубликовал на своем YouTube-канале разоблачение на бизнес Ефремова. Сделал он это после того, как хотел приобрести в магазине предпринимателя кеды из натуральной кожи за 45 тысяч рублей, но заподозрил, что на примерку ему вынесли поддельную пару обуви. Рэпер DK (Данила Кашин) также пожаловался, что купил в магазине бизнесмена за 120 тысяч рублей пару обуви сомнительного качества. Он заявил, что тоже запишет свое видео-разоблачение. Сам Ефремов отверг все обвинения в свой адрес и пообещал опубликовать доказательства, передает телеканал 360.