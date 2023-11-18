Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр

Гергиев: на данный момент я возглавляю Мариинский театр
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Пресс-подход с участием Валерия Гергиева по Пасхальному фестивалю. Екатеринбург, портрет, гергиев валерий
Валерий Гергиев на данный момент занимает пост главы Мариинского театра Фото:

Народный артист РФ и дирижер Валерий Гергиев ответил на вопрос о возможности его назначения на должность директора Большого театра словами о том, что на данный момент он возглавляет Мариинский театр, и ситуация пока не меняется. Гергиев общался с журналистами после вручения Эрмитажной премии.

«Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — передает слова Гергиева РИА Новости. Он также отметил, что не будет обсуждать данную ситуацию.

Ожидалось, что Валерий Гергиев будет назначен главой Большого театра 17 ноября. По данным Forbes, нынешний глава театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено.

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Народный артист РФ и дирижер Валерий Гергиев ответил на вопрос о возможности его назначения на должность директора Большого театра словами о том, что на данный момент он возглавляет Мариинский театр, и ситуация пока не меняется. Гергиев общался с журналистами после вручения Эрмитажной премии. «Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — передает слова Гергиева РИА Новости. Он также отметил, что не будет обсуждать данную ситуацию. Ожидалось, что Валерий Гергиев будет назначен главой Большого театра 17 ноября. По данным Forbes, нынешний глава театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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