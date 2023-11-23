В России появится новый каршеринг с «Москвичами»

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
КамАЗ запустит каршеринг с авто «Москвич 3» для сотрудников компании Фото:

Российская компания КамАЗ запустит каршеринг с автомобилями «Москвич 3». Услуга будет корпоративной, ей смогут воспользоваться только сотрудники предприятия.

«Поминутная аренда будет доступна в нескольких городах — Набережные Челны, Нефтекамск, Туймазы, Тольятти, Самара, Сердобск и Димитровград», — сообщает издание Motor. Отмечается, что на данный момент неизвестно, какое количество авто будет введено. Оплачивать поездки будет сама компания.

Ранее бывший мэр Красноярска Сергей Еремин поделился впечатлениями от езды на новом российском авто «Москвич 3». По его словам, в салоне автомобиля недостаточно тепло, хотя печка включена на полную мощность. Из плюсов Еремин отметил экономный расход топлива, передает «МК.RU».

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Российская компания КамАЗ запустит каршеринг с автомобилями «Москвич 3». Услуга будет корпоративной, ей смогут воспользоваться только сотрудники предприятия. «Поминутная аренда будет доступна в нескольких городах — Набережные Челны, Нефтекамск, Туймазы, Тольятти, Самара, Сердобск и Димитровград», — сообщает издание Motor. Отмечается, что на данный момент неизвестно, какое количество авто будет введено. Оплачивать поездки будет сама компания. Ранее бывший мэр Красноярска Сергей Еремин поделился впечатлениями от езды на новом российском авто «Москвич 3». По его словам, в салоне автомобиля недостаточно тепло, хотя печка включена на полную мощность. Из плюсов Еремин отметил экономный расход топлива, передает «МК.RU».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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