03 декабря 2023

Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов из Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, продукты, фрукты, цитрусовые, мандарины, апельсины, еда
В продуктах из Молдавии обнаружили карантинные объекты Фото:

В России с 4 декабря запретили ввоз овощей и фруктов, в которых нашли карантинные объекты, из некоторых регионов Молдавии. Такие меры приняла федеральная служба Россельхознадзор.

«Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России. Также отсутствуют ответы молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции», — говорится в сообщении федеральной службы. Подобные меры на ввоз такой продукции вводились в 2022 году.

В 2022 году был временно ограничен ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, передает MK.RU. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство зафиксировало рост случаев обнаружения карантинных объектов в продукции. После этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил представителям службы снять ограничения на ввоз овощей и фруктов. Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в государстве.

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В России с 4 декабря запретили ввоз овощей и фруктов, в которых нашли карантинные объекты, из некоторых регионов Молдавии. Такие меры приняла федеральная служба Россельхознадзор. «Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России. Также отсутствуют ответы молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции», — говорится в сообщении федеральной службы. Подобные меры на ввоз такой продукции вводились в 2022 году. В 2022 году был временно ограничен ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, передает MK.RU. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство зафиксировало рост случаев обнаружения карантинных объектов в продукции. После этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил представителям службы снять ограничения на ввоз овощей и фруктов. Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в государстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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