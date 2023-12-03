Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов из Молдавии

04 декабря 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

В продуктах из Молдавии обнаружили карантинные объекты Фото: Илья Московец © URA.RU В России с 4 декабря запретили ввоз овощей и фруктов, в которых нашли карантинные объекты, из некоторых регионов Молдавии. Такие меры приняла федеральная служба Россельхознадзор. «Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России. Также отсутствуют ответы молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции», — говорится в сообщении федеральной службы. Подобные меры на ввоз такой продукции вводились в 2022 году. В 2022 году был временно ограничен ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, передает MK.RU . Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство зафиксировало рост случаев обнаружения карантинных объектов в продукции. После этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил представителям службы снять ограничения на ввоз овощей и фруктов. Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в государстве.

В России с 4 декабря запретили ввоз овощей и фруктов, в которых нашли карантинные объекты, из некоторых регионов Молдавии. Такие меры приняла федеральная служба Россельхознадзор. «Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России. Также отсутствуют ответы молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции», — говорится в сообщении федеральной службы. Подобные меры на ввоз такой продукции вводились в 2022 году. В 2022 году был временно ограничен ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, передает MK.RU. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство зафиксировало рост случаев обнаружения карантинных объектов в продукции. После этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил представителям службы снять ограничения на ввоз овощей и фруктов. Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в государстве.