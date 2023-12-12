Канада расширила антироссийские санкции

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Канада включила в санкционный список 30 физических лиц Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада расширила антироссийские санкции, включив в список 30 физических лиц, которые выдвигали свои кандидатуры на выборах в новых регионах РФ. Об этом сообщило правительство страны.

«[Они] выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что попавшие под санкции баллотировались на выборах якобы на территориях Украины.

Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. В Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях выразили желание провести референдумы о присоединении к России.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ были признаны состоявшимися на всех освобожденных территориях. 27 сентября был объявлен последним днем голосования. По результатам на 26 сентября, более 80% граждан Донецкой народной республики (ДНР) проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Кроме того, более 80% граждан Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали на референдуме о присоединении к России.

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Канада расширила антироссийские санкции, включив в список 30 физических лиц, которые выдвигали свои кандидатуры на выборах в новых регионах РФ. Об этом сообщило правительство страны. «[Они] выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что попавшие под санкции баллотировались на выборах якобы на территориях Украины. Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. В Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях выразили желание провести референдумы о присоединении к России. Референдумы о вхождении регионов в состав РФ были признаны состоявшимися на всех освобожденных территориях. 27 сентября был объявлен последним днем голосования. По результатам на 26 сентября, более 80% граждан Донецкой народной республики (ДНР) проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Кроме того, более 80% граждан Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали на референдуме о присоединении к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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