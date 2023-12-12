Канада расширила антироссийские санкции

12 декабря 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Канада включила в санкционный список 30 физических лиц Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада расширила антироссийские санкции, включив в список 30 физических лиц, которые выдвигали свои кандидатуры на выборах в новых регионах РФ. Об этом сообщило правительство страны. «[Они] выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что попавшие под санкции баллотировались на выборах якобы на территориях Украины. Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. В Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях выразили желание провести референдумы о присоединении к России. Референдумы о вхождении регионов в состав РФ были признаны состоявшимися на всех освобожденных территориях. 27 сентября был объявлен последним днем голосования. По результатам на 26 сентября, более 80% граждан Донецкой народной республики (ДНР) проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Кроме того, более 80% граждан Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали на референдуме о присоединении к России.

Канада расширила антироссийские санкции, включив в список 30 физических лиц, которые выдвигали свои кандидатуры на выборах в новых регионах РФ. Об этом сообщило правительство страны. «[Они] выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что попавшие под санкции баллотировались на выборах якобы на территориях Украины. Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. В Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях выразили желание провести референдумы о присоединении к России. Референдумы о вхождении регионов в состав РФ были признаны состоявшимися на всех освобожденных территориях. 27 сентября был объявлен последним днем голосования. По результатам на 26 сентября, более 80% граждан Донецкой народной республики (ДНР) проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Кроме того, более 80% граждан Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали на референдуме о присоединении к России.