На Украине заявили об обманутых ожиданиях из-за F-16

Спикер ВВС ВСУ Игнат: о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет

02 января 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Речи о передачи истребителей Украине не идет, заявил Игнат Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина не получит американские истребители F-16 в ближайшем будущем. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что речи об этом сейчас не идет. «Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то я не видел. Ни про какие передачи истребителей F-16 речи не идет», — сказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». В прошлом году страны Запада обещали предоставить Украине американские истребители F-16, а также заняться обучением украинских пилотов. В Минобороны Великобритании заявляли, что шестеро украинских пилотов завершили учебу. До этого Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине самолеты. Однако в настоящий момент Киев официально так и не получил истребители, хотя иностранные журналисты утверждали обратное.

Украина не получит американские истребители F-16 в ближайшем будущем. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что речи об этом сейчас не идет. «Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то я не видел. Ни про какие передачи истребителей F-16 речи не идет», — сказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». В прошлом году страны Запада обещали предоставить Украине американские истребители F-16, а также заняться обучением украинских пилотов. В Минобороны Великобритании заявляли, что шестеро украинских пилотов завершили учебу. До этого Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине самолеты. Однако в настоящий момент Киев официально так и не получил истребители, хотя иностранные журналисты утверждали обратное.