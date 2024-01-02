На Украине заявили об обманутых ожиданиях из-за F-16

Украина не получит американские истребители F-16 в ближайшем будущем. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что речи об этом сейчас не идет.
«Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то я не видел. Ни про какие передачи истребителей F-16 речи не идет», — сказал Юрий Игнат в эфире
В прошлом году страны Запада обещали предоставить Украине американские истребители F-16, а также заняться обучением украинских пилотов. В Минобороны Великобритании заявляли, что шестеро украинских пилотов завершили учебу. До этого Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине самолеты. Однако в настоящий момент Киев официально так и не получил истребители, хотя иностранные журналисты утверждали обратное.
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