На Украине заявили об обманутых ожиданиях из-за F-16

Спикер ВВС ВСУ Игнат: о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет
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Речи о передачи истребителей Украине не идет, заявил Игнат Фото:

Украина не получит американские истребители F-16 в ближайшем будущем. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что речи об этом сейчас не идет.

«Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то я не видел. Ни про какие передачи истребителей F-16 речи не идет», — сказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

В прошлом году страны Запада обещали предоставить Украине американские истребители F-16, а также заняться обучением украинских пилотов. В Минобороны Великобритании заявляли, что шестеро украинских пилотов завершили учебу. До этого Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине самолеты. Однако в настоящий момент Киев официально так и не получил истребители, хотя иностранные журналисты утверждали обратное.

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Украина не получит американские истребители F-16 в ближайшем будущем. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что речи об этом сейчас не идет. «Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то я не видел. Ни про какие передачи истребителей F-16 речи не идет», — сказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». В прошлом году страны Запада обещали предоставить Украине американские истребители F-16, а также заняться обучением украинских пилотов. В Минобороны Великобритании заявляли, что шестеро украинских пилотов завершили учебу. До этого Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине самолеты. Однако в настоящий момент Киев официально так и не получил истребители, хотя иностранные журналисты утверждали обратное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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