Первые украинские пилоты завершили обучение на F-16 в Британии

Минобороны Британии: шесть пилотов ВСУ прошли обучение на F-16
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По данным Минобороны Великобритании, новая группа из десяти пилотов ВСУ начала обучение Фото:

Первая группа из шести пилотов ВСУ закончила подготовительные курсы в Великобритании и уже проходит практику на истребителях F-16 в Дании. Об этом сообщила пресс-служба британского минобороны. В настоящий момент к обучению в Великобритании приступила новая группа из десяти украинских пилотов.

«Первая группа украинских пилотов, прошедших обучение в Королевских ВВС, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании, завершив базовую программу обучения в Великобритании», — говорится в сообщении, оно опубликовано на сайте Минобороны Великобритании. Отмечается, что новая группа, состоящая из десяти пилотов ВСУ, приступила к обучению в государстве.

Ранее сообщалось, что переданные Украине истребители F-16 непригодны для взлетно-посадочных полос страны. По данным «Национальной службы новостей», F-16 могут быть уничтожены российскими дальнобойными зенитными управляемыми ракетами 40Н6 ЗРК С-400.

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Первая группа из шести пилотов ВСУ закончила подготовительные курсы в Великобритании и уже проходит практику на истребителях F-16 в Дании. Об этом сообщила пресс-служба британского минобороны. В настоящий момент к обучению в Великобритании приступила новая группа из десяти украинских пилотов. «Первая группа украинских пилотов, прошедших обучение в Королевских ВВС, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании, завершив базовую программу обучения в Великобритании», — говорится в сообщении, оно опубликовано на сайте Минобороны Великобритании. Отмечается, что новая группа, состоящая из десяти пилотов ВСУ, приступила к обучению в государстве. Ранее сообщалось, что переданные Украине истребители F-16 непригодны для взлетно-посадочных полос страны. По данным «Национальной службы новостей», F-16 могут быть уничтожены российскими дальнобойными зенитными управляемыми ракетами 40Н6 ЗРК С-400.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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