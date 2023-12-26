Первые украинские пилоты завершили обучение на F-16 в Британии

Минобороны Британии: шесть пилотов ВСУ прошли обучение на F-16

26 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

По данным Минобороны Великобритании, новая группа из десяти пилотов ВСУ начала обучение Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Первая группа из шести пилотов ВСУ закончила подготовительные курсы в Великобритании и уже проходит практику на истребителях F-16 в Дании. Об этом сообщила пресс-служба британского минобороны. В настоящий момент к обучению в Великобритании приступила новая группа из десяти украинских пилотов. «Первая группа украинских пилотов, прошедших обучение в Королевских ВВС, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании, завершив базовую программу обучения в Великобритании», — говорится в сообщении , оно опубликовано на сайте Минобороны Великобритании. Отмечается, что новая группа, состоящая из десяти пилотов ВСУ, приступила к обучению в государстве. Ранее сообщалось, что переданные Украине истребители F-16 непригодны для взлетно-посадочных полос страны. По данным «Национальной службы новостей», F-16 могут быть уничтожены российскими дальнобойными зенитными управляемыми ракетами 40Н6 ЗРК С-400.

Первая группа из шести пилотов ВСУ закончила подготовительные курсы в Великобритании и уже проходит практику на истребителях F-16 в Дании. Об этом сообщила пресс-служба британского минобороны. В настоящий момент к обучению в Великобритании приступила новая группа из десяти украинских пилотов. «Первая группа украинских пилотов, прошедших обучение в Королевских ВВС, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании, завершив базовую программу обучения в Великобритании», — говорится в сообщении, оно опубликовано на сайте Минобороны Великобритании. Отмечается, что новая группа, состоящая из десяти пилотов ВСУ, приступила к обучению в государстве. Ранее сообщалось, что переданные Украине истребители F-16 непригодны для взлетно-посадочных полос страны. По данным «Национальной службы новостей», F-16 могут быть уничтожены российскими дальнобойными зенитными управляемыми ракетами 40Н6 ЗРК С-400.