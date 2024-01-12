Стали известны подробности о гибели россиянки в Турции

На теле погибшей россиянки в Турции не обнаружено признаков насилия

12 января 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

На теле погибшей Надежды Ярыгиной не обнаружено признаков насилия Фото: Владимир Андреев © URA.RU На теле погибшей в Турции российской туристки Надежды Ярыгиной не найдено видимых признаков насилия. Об этом рассказали в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина. «Видимых следов насилия на теле погибшей в турецком Кемере туристки из РФ не обнаружено», — передает сообщение администрации РИА Новости. Там добавили, что сотрудники отеля оказали полное сотрудничество полиции, предоставив все необходимые данные для расследования случая с погибшей туристкой. Они также поддерживали постоянный контакт с родственниками пострадавшей, информируя их о каждом этапе поисков. Были проанализированы записи видеокамер отеля и окружающей территории: последнее наблюдение Ярыгиной было сделано 4 января около 10 утра, когда она направлялась к горам. В день выселения 8 января было обнаружено отсутствие женщины в номере. Тело туристки отправлено в больницу для проведения вскрытия с целью установления причин смерти. Родителям туристки предоставят бесплатное проживание в отеле на время следствия и организации транспортировки тела, заключили в администрации. 12 января была подтверждена информация о смерти российской туристки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер. Позже стало известно имя предполагаемого убийцы — им мог стать местный гид по имени Николос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На теле погибшей в Турции российской туристки Надежды Ярыгиной не найдено видимых признаков насилия. Об этом рассказали в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина. «Видимых следов насилия на теле погибшей в турецком Кемере туристки из РФ не обнаружено», — передает сообщение администрации РИА Новости. Там добавили, что сотрудники отеля оказали полное сотрудничество полиции, предоставив все необходимые данные для расследования случая с погибшей туристкой. Они также поддерживали постоянный контакт с родственниками пострадавшей, информируя их о каждом этапе поисков. Были проанализированы записи видеокамер отеля и окружающей территории: последнее наблюдение Ярыгиной было сделано 4 января около 10 утра, когда она направлялась к горам. В день выселения 8 января было обнаружено отсутствие женщины в номере. Тело туристки отправлено в больницу для проведения вскрытия с целью установления причин смерти. Родителям туристки предоставят бесплатное проживание в отеле на время следствия и организации транспортировки тела, заключили в администрации. 12 января была подтверждена информация о смерти российской туристки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер. Позже стало известно имя предполагаемого убийцы — им мог стать местный гид по имени Николос.