В Турции под упавшим деревом погибла россиянка

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Турция 2020. Пермь, море, турция, путешествия, пляж, отдых, туризм
У дерева, рухнувшего на туристов, были подмыты корни (фото из архива) Фото:

Гражданка России погибла в турецкой провинции Мугла. Информацию о гибели женщины подтвердило Генконсульство России в Анталье.

«63-летняя Алла Медведева получила смертельные травмы из-за рухнувшего дерева. ЧП произошло в районе водопадов Каядиби», — пишет РИА Новости.

Дерево рухнуло из-за подмытых корней. Россиянка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Также пострадали 19-летняя жительница Великобритании и 21-летний гражданин Турции. Сейчас они находятся на лечении. В Генконсульстве РФ в Анталье информацию о гибели туристки подтвердили, отметив, что занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

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Гражданка России погибла в турецкой провинции Мугла. Информацию о гибели женщины подтвердило Генконсульство России в Анталье. «63-летняя Алла Медведева получила смертельные травмы из-за рухнувшего дерева. ЧП произошло в районе водопадов Каядиби», — пишет РИА Новости. Дерево рухнуло из-за подмытых корней. Россиянка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Также пострадали 19-летняя жительница Великобритании и 21-летний гражданин Турции. Сейчас они находятся на лечении. В Генконсульстве РФ в Анталье информацию о гибели туристки подтвердили, отметив, что занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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