В Турции под упавшим деревом погибла россиянка

Гражданка России погибла в турецкой провинции Мугла. Информацию о гибели женщины подтвердило Генконсульство России в Анталье.
«63-летняя Алла Медведева получила смертельные травмы из-за рухнувшего дерева. ЧП произошло в районе водопадов Каядиби», — пишет РИА Новости.
Дерево рухнуло из-за подмытых корней. Россиянка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Также пострадали 19-летняя жительница Великобритании и 21-летний гражданин Турции. Сейчас они находятся на лечении. В Генконсульстве РФ в Анталье информацию о гибели туристки подтвердили, отметив, что занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
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