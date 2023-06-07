В Турции под упавшим деревом погибла россиянка 07 июня 2023 в 22:06 Размер текста - 17 + У дерева, рухнувшего на туристов, были подмыты корни (фото из архива) Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Гражданка России погибла в турецкой провинции Мугла. Информацию о гибели женщины подтвердило Генконсульство России в Анталье. «63-летняя Алла Медведева получила смертельные травмы из-за рухнувшего дерева. ЧП произошло в районе водопадов Каядиби», — пишет РИА Новости. Дерево рухнуло из-за подмытых корней. Россиянка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Также пострадали 19-летняя жительница Великобритании и 21-летний гражданин Турции. Сейчас они находятся на лечении. В Генконсульстве РФ в Анталье информацию о гибели туристки подтвердили, отметив, что занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Гражданка России погибла в турецкой провинции Мугла. Информацию о гибели женщины подтвердило Генконсульство России в Анталье. «63-летняя Алла Медведева получила смертельные травмы из-за рухнувшего дерева. ЧП произошло в районе водопадов Каядиби», — пишет РИА Новости. Дерево рухнуло из-за подмытых корней. Россиянка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Также пострадали 19-летняя жительница Великобритании и 21-летний гражданин Турции. Сейчас они находятся на лечении. В Генконсульстве РФ в Анталье информацию о гибели туристки подтвердили, отметив, что занимаются выяснением обстоятельств инцидента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям