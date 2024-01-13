13 января 2024

Психолог рассказала, что делать, если ребенок подвергается буллингу в школе

Психолог Бочкова: при буллинге на время нужно забрать ребенка из школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, одиночество, студенты, зима, шкоольник
Ольга Бочкова посоветовала собрать доказательства травли ребенка Фото:

Клинический и семейный психолог Ольга Бочкова посоветовала родителям не бездействовать, когда ребенок подвергается буллингу (травле — прим. URA.RU) в школе. По ее словам, школьника стоит на время забрать из учебного заведения и провести консультацию с психологом.

«Заберите ребенка из школы хотя бы на время и проконсультируйтесь с психологом. Попросите специалиста составить заключение о состоянии ребенка, его реакции на происходящее в школе», — заявила Бочкова в беседе с «Газетой.Ru». Она посоветовала собрать доказательства травли ребенка.

Бочкова дала совет обратиться в школьную администрацию, чтобы подробно рассказать о произошедшем. По ее словам, лучше написать заявление на имя директора с требованием разобраться. Она отметила, что письменное обращение обязательно рассмотрят.

Психолог подчеркнула, что школьное руководство может предпринять попытку спустить все на тормозах: апеллировать к тому, что ученик сам виноват в произошедшем. По ее словам, ответственность за насилие должен нести агрессор, поэтому возражения учителей «сам виноват» — не состоятельны.

Ранее первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») сообщила, что ГД обсудит законопроект о буллинге в школах. По ее словам, законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем предполагалось.

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Клинический и семейный психолог Ольга Бочкова посоветовала родителям не бездействовать, когда ребенок подвергается буллингу (травле — прим. URA.RU) в школе. По ее словам, школьника стоит на время забрать из учебного заведения и провести консультацию с психологом. «Заберите ребенка из школы хотя бы на время и проконсультируйтесь с психологом. Попросите специалиста составить заключение о состоянии ребенка, его реакции на происходящее в школе», — заявила Бочкова в беседе с «Газетой.Ru». Она посоветовала собрать доказательства травли ребенка. Бочкова дала совет обратиться в школьную администрацию, чтобы подробно рассказать о произошедшем. По ее словам, лучше написать заявление на имя директора с требованием разобраться. Она отметила, что письменное обращение обязательно рассмотрят. Психолог подчеркнула, что школьное руководство может предпринять попытку спустить все на тормозах: апеллировать к тому, что ученик сам виноват в произошедшем. По ее словам, ответственность за насилие должен нести агрессор, поэтому возражения учителей «сам виноват» — не состоятельны. Ранее первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») сообщила, что ГД обсудит законопроект о буллинге в школах. По ее словам, законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем предполагалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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