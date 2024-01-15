Россиянам раскрыли, что опасно делать с новыми банкнотами

Финансист Валишвили: во время выпуска новых банкнот активизируются мошенники

16 января 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Банкоматы могут не принимать новые купюры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главной опасностью для россиян являются мошенники, которые активизируются во время выпуска новых купюр. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. «В период выпуска купюр активизируются мошенники. Они убеждают потенциальных жертв в том, что банкноты необходимо проверить на подлинность. Злоумышленники предлагают пройти по ссылке на приложение, которое оказывается шпионской программой», — передает агентство «Прайм» слова Валишвили. Также под видом соцработников мошенники могут предлагать пожилым людям обменять деньги, подсовывая фальшивку. По словам финансиста, некоторые банкоматы для приема наличных не успели вовремя переоборудовать, поэтому деньги лучше внести через кассу банка. «Это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр», — подчеркнула Валишвили. Ранее ЦБ России сообщил о появлении новой мошеннической схемы, связанной с обновленной пятитысячной купюрой. Аферисты стали предлагать россиянам проверить подлинность наличных, установив специальное приложение, которое является фейковым и лишь визуально напоминает официальную программу, передает телеканал «Царьград».

Главной опасностью для россиян являются мошенники, которые активизируются во время выпуска новых купюр. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. «В период выпуска купюр активизируются мошенники. Они убеждают потенциальных жертв в том, что банкноты необходимо проверить на подлинность. Злоумышленники предлагают пройти по ссылке на приложение, которое оказывается шпионской программой», — передает агентство «Прайм» слова Валишвили. Также под видом соцработников мошенники могут предлагать пожилым людям обменять деньги, подсовывая фальшивку. По словам финансиста, некоторые банкоматы для приема наличных не успели вовремя переоборудовать, поэтому деньги лучше внести через кассу банка. «Это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр», — подчеркнула Валишвили. Ранее ЦБ России сообщил о появлении новой мошеннической схемы, связанной с обновленной пятитысячной купюрой. Аферисты стали предлагать россиянам проверить подлинность наличных, установив специальное приложение, которое является фейковым и лишь визуально напоминает официальную программу, передает телеканал «Царьград».