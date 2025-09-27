Трое детей погибли в страшном пожаре под Калугой

В Боровске Калужской области в результате пожара в жилой квартире погибли трое детей и один взрослый. Об инциденте сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
«Трое детей и взрослый погибли в результате пожара в квартире в городе Боровск Калужской области», — рассказал собеседник. Его слова приводит телеканал на своем сайте.
Как сообщил источник, возгорание произошло в доме на улице Петра Шувалова. В настоящее время сотрудники экстренных служб совместно с правоохранительными органами выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Подольске произошел пожар, в результате которого погибли двое мальчиков. Спасатели пытались оказать детям реанимационную помощь, однако спасти их не удалось. Причиной смерти стало отравление угарным газом, поскольку все окна в квартире были закрыты. Согласно предварительным заключениям специалистов, возгорание могло возникнуть из-за неосторожных действий детей с огнем в то время, когда они находились в квартире без присмотра взрослых. Суд избрал в отношении их матери меру пресечения в виде домашнего ареста, который продлится до 23 ноября 2025 года включительно, передает 360.ru.
