Гладков выразил соболезнования семьям членов экипажа упавшего Ил-76

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков выразил соболезнования погибшим при крушении Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Подвиг экипажа военного самолета Ил-76, который отвел воздушное судно от населенного пункта при крушении, навсегда останется в сердцах россиян. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, выразив соболезнования.

«Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при крушении.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подвиг экипажа военного самолета Ил-76, который отвел воздушное судно от населенного пункта при крушении, навсегда останется в сердцах россиян. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, выразив соболезнования. «Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при крушении. Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...