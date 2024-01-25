Гладков выразил соболезнования семьям членов экипажа упавшего Ил-76

Подвиг экипажа военного самолета Ил-76, который отвел воздушное судно от населенного пункта при крушении, навсегда останется в сердцах россиян. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, выразив соболезнования.
«Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при крушении.
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета.
Подвиг экипажа военного самолета Ил-76, который отвел воздушное судно от населенного пункта при крушении, навсегда останется в сердцах россиян. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, выразив соболезнования. «Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при крушении. Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета.