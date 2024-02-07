Такер Карлсон дерзко ответил на претензии о «предательстве США» из-за интервью с Путиным

Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым за интервью с Путиным

07 февраля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон назвал Москву прекрасным городом Фото: Zuma/TASS Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым из-за намерения взять интервью у президента России Владимира Путина. Так он отреагировал на обвинения в «предательстве» США со стороны экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера. «Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? Что, я должен любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе [Москве], и мне все равно», — сказал Такер Карлсон в интервью «Известиям». Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже он анонсировал интервью с Путиным, чтобы показать американцам, что происходит в РФ и на Украине, пишет «Ридус». После этого Кизингер назвал американского журналиста предателем своей страны, передает Общественное телевидение России.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым из-за намерения взять интервью у президента России Владимира Путина. Так он отреагировал на обвинения в «предательстве» США со стороны экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера. «Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? Что, я должен любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе [Москве], и мне все равно», — сказал Такер Карлсон в интервью «Известиям». Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже он анонсировал интервью с Путиным, чтобы показать американцам, что происходит в РФ и на Украине, пишет «Ридус». После этого Кизингер назвал американского журналиста предателем своей страны, передает Общественное телевидение России.