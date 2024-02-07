Такер Карлсон дерзко ответил на претензии о «предательстве США» из-за интервью с Путиным

Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым за интервью с Путиным
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Такер Карлсон назвал Москву прекрасным городом Фото:

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым из-за намерения взять интервью у президента России Владимира Путина. Так он отреагировал на обвинения в «предательстве» США со стороны экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера.

«Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? Что, я должен любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе [Москве], и мне все равно», — сказал Такер Карлсон в интервью «Известиям».

Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже он анонсировал интервью с Путиным, чтобы показать американцам, что происходит в РФ и на Украине, пишет «Ридус». После этого Кизингер назвал американского журналиста предателем своей страны, передает Общественное телевидение России.

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым из-за намерения взять интервью у президента России Владимира Путина. Так он отреагировал на обвинения в «предательстве» США со стороны экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера. «Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? Что, я должен любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе [Москве], и мне все равно», — сказал Такер Карлсон в интервью «Известиям». Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже он анонсировал интервью с Путиным, чтобы показать американцам, что происходит в РФ и на Украине, пишет «Ридус». После этого Кизингер назвал американского журналиста предателем своей страны, передает Общественное телевидение России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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