Поклонники Киркорова заступились за артиста после шквала критики за поездку в ДНР

Филипп Киркоров выложил фото из ДК «Шахтер» в Горловке

14 февраля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Артист опубликовал фото из разрушенного концертного зала «Шахтер» Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва Поклонники заступились за певца Филиппа Киркорова после шквала критики из-за его поездки в Горловку, откуда артист опубликовал фото из разрушенного концертного зала «Шахтер». В различных социальных сетях начали появляться сообщения от поклонников с просьбами прекратить травлю артиста. Участие Киркорова в «голой» вечеринке Ивлеевой Киркорова многие начали массово критиковать за приезд в ДНР, так как тем самым он якобы пытается «обелить» себя после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, сами участники концерта Киркорова в ДНР не поверили в искренность визита Киркорова в Горловку. Бойцам СВО концерт не пришелся по душе и они предложили певцу надеть военную форму и отправиться в зону СВО. Комментарии поддержки Комментарии поддержки Киркорова можно встретить в различных соцсетях. Например, в telegram-канале артиста под постом из разрушенного зала «Шахтер» неравнодушные пишут: «Мы гордимся тобой, Филипп! Молодец, что съездил в места, где идет героическая борьба за нашу любимую Россию!», «Это поступок. Не каждый на это способен. Посмотрела на Вас с другой стороны. Вы молодец». В социальной сети ВКонтакте поклонники особенно выделяются просьбами остановить травлю артиста. Среди комментариев присутствуют следующие: «Прекращайте травлю!», «Каждому свойственно ошибаться, не каждый понимает и исправляет свои ошибки. Не нужно злобных осуждений, каждый пройдет свой путь сам». Критика никуда не делась На такой платформе, как Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) преобладают негативные комментарии. Многие не верят в искренность артиста, отмечают, что он «теперь в ту дверь зашел». «За два года ни разу не съездил, а здесь попа начала гореть», — пишет один из пользователей данной платформы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поклонники заступились за певца Филиппа Киркорова после шквала критики из-за его поездки в Горловку, откуда артист опубликовал фото из разрушенного концертного зала «Шахтер». В различных социальных сетях начали появляться сообщения от поклонников с просьбами прекратить травлю артиста. Киркорова многие начали массово критиковать за приезд в ДНР, так как тем самым он якобы пытается «обелить» себя после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, сами участники концерта Киркорова в ДНР не поверили в искренность визита Киркорова в Горловку. Бойцам СВО концерт не пришелся по душе и они предложили певцу надеть военную форму и отправиться в зону СВО. Комментарии поддержки Киркорова можно встретить в различных соцсетях. Например, в telegram-канале артиста под постом из разрушенного зала «Шахтер» неравнодушные пишут: «Мы гордимся тобой, Филипп! Молодец, что съездил в места, где идет героическая борьба за нашу любимую Россию!», «Это поступок. Не каждый на это способен. Посмотрела на Вас с другой стороны. Вы молодец». В социальной сети ВКонтакте поклонники особенно выделяются просьбами остановить травлю артиста. Среди комментариев присутствуют следующие: «Прекращайте травлю!», «Каждому свойственно ошибаться, не каждый понимает и исправляет свои ошибки. Не нужно злобных осуждений, каждый пройдет свой путь сам». На такой платформе, как Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) преобладают негативные комментарии. Многие не верят в искренность артиста, отмечают, что он «теперь в ту дверь зашел». «За два года ни разу не съездил, а здесь попа начала гореть», — пишет один из пользователей данной платформы.