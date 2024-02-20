Самозапрет на кредиты: куда обращаться и как это поможет защититься от мошенников

Госдума приняла закон о самозапрете на кредиты и займы

20 февраля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Любой гражданин сможет защитить себя от ситуации, когда мошенники оформили кредит на его имя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов и займов. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что это позволит россиянам защитить себя от мошенников. О том, куда обращаться и как это поможет обезопасить себя — в материале URA.RU. Что такое самозапрет на кредиты Любой гражданин сможет защитить себя от ситуации, когда мошенники оформили кредит на его имя. Для этого нужно будет сделать специальный запрет в своей кредитной истории. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Как установить или снять самозапрет Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Услуга бесплатная и неограниченная по числу обращений. Заявление можно будет подать с 1 марта 2025 года. Через МФЦ примут заявки не позднее 1 сентября 2025 года. Условия запрета можно выбрать разные: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), а также по способу обращения за кредитом (в офисе и дистанционно или только дистанционно). Что делать, если после установления самозапрета, понадобится взять кредит Гражданин в любой момент сможет отменить самозапрет, если ему действительно понадобится кредит или заем. Однако снять самозапрет моментально не получится. Он будет отменен через день после внесения в кредитную историю соответствующей информации. Такой период позволит принять взвешенное решение. Обязанности кредиторов Банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие сведений о самозапрете в кредитной истории человека. В случае, если запрет установлен, кредитор должен будет отказать в выдаче кредита. Однако если договор все-таки будет заключен, несмотря на запрет, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту. Риски Эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеков беседе с URA.RU сообщила, что закон не сможет полностью защитить пожилых граждан от мошенников. «Есть ряд рисков. Прежде всего это касается случаев, если злоумышленник убедит свою жертву снять наложенный запрет или выманит доступ к „Госуслугам“», — рассказала эксперт. Она добавила, что более долгий срок снятия вводится в качестве своеобразного «периода охлаждения», у человека будет время на обдумывание своих действий, а мошеннику вряд ли удастся держать жертву «на крючке» длительное время. По словам Дайнеков, наиболее уязвимо перед аферистами старшее поколение, но самостоятельно за своих пожилых дееспособных родственников наложить запрет на кредитование нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов и займов. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что это позволит россиянам защитить себя от мошенников. О том, куда обращаться и как это поможет обезопасить себя — в материале URA.RU. Любой гражданин сможет защитить себя от ситуации, когда мошенники оформили кредит на его имя. Для этого нужно будет сделать специальный запрет в своей кредитной истории. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Услуга бесплатная и неограниченная по числу обращений. Заявление можно будет подать с 1 марта 2025 года. Через МФЦ примут заявки не позднее 1 сентября 2025 года. Условия запрета можно выбрать разные: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), а также по способу обращения за кредитом (в офисе и дистанционно или только дистанционно). Гражданин в любой момент сможет отменить самозапрет, если ему действительно понадобится кредит или заем. Однако снять самозапрет моментально не получится. Он будет отменен через день после внесения в кредитную историю соответствующей информации. Такой период позволит принять взвешенное решение. Банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие сведений о самозапрете в кредитной истории человека. В случае, если запрет установлен, кредитор должен будет отказать в выдаче кредита. Однако если договор все-таки будет заключен, несмотря на запрет, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту. Эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеков беседе с URA.RU сообщила, что закон не сможет полностью защитить пожилых граждан от мошенников. «Есть ряд рисков. Прежде всего это касается случаев, если злоумышленник убедит свою жертву снять наложенный запрет или выманит доступ к „Госуслугам“», — рассказала эксперт. Она добавила, что более долгий срок снятия вводится в качестве своеобразного «периода охлаждения», у человека будет время на обдумывание своих действий, а мошеннику вряд ли удастся держать жертву «на крючке» длительное время. По словам Дайнеков, наиболее уязвимо перед аферистами старшее поколение, но самостоятельно за своих пожилых дееспособных родственников наложить запрет на кредитование нельзя.