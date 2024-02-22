США введут санкции против Ирана из-за России

23 февраля 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Вашингтон собирается ввести новые санкции против РФ из-за якобы сотрудническом с Ираном, сообщил Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США в ближайшее время введут санкции против Ирана за его якобы военного сотрудничество с РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «В ответ на поддержку Ираном [спецоперации] России на Украине в ближайшие дни мы намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана», — сообщил Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Чиновник Госдепа добавил, что США готовы вводить дополнительные рестрикции, если Иран будет поставлять баллистические ракеты для России. Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. Он вступит в силу 24 февраля, в преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине. Санкции будут направлены на борьбу с обходом ограничений с помощью третьих стран. URA.RU готовило подробный материал, предполагая, что может войти в 13-й пакет санкций.

США в ближайшее время введут санкции против Ирана за его якобы военного сотрудничество с РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «В ответ на поддержку Ираном [спецоперации] России на Украине в ближайшие дни мы намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана», — сообщил Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Чиновник Госдепа добавил, что США готовы вводить дополнительные рестрикции, если Иран будет поставлять баллистические ракеты для России. Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. Он вступит в силу 24 февраля, в преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине. Санкции будут направлены на борьбу с обходом ограничений с помощью третьих стран. URA.RU готовило подробный материал, предполагая, что может войти в 13-й пакет санкций.