03 марта 2024

Эксперты спрогнозировали исчезновение 15 российских банков в 2024 году

Агентство «Эксперт РА» ожидает исчезновение 15 российских банков в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский банковский сектор в 2024 году может лишиться 15 банков, пишет Forbes Фото:

В 2024 году ожидается исчезновение около 15 российских банков. Это может произойти в результате плановых реорганизаций, добровольной сдачи лицензий или их отзыва. Такое развитие событий спрогнозировало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«В 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или ее отзыва», — цитирует прогноз рейтингового агентства журнал Forbes. Там добавили, что в 2024 году ожидается сокращение прибыльности банковского сектора России на полтриллиона рублей в сравнении с рекордными показателями текущего года, которые достигли 3,3 триллиона рублей. Это связано с жесткой конкуренцией, технологическим отставанием и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели у многих банков.

Прогнозируется продолжение реорганизации банков, поиск синергии от слияния активов и возможные отзывы лицензий, особенно для банков, не входящих в топ-100 по размеру активов. Также возможны сделки по приобретению филиалов иностранных банков. В России в настоящее время действуют 324 банка и 37 небанковских кредитных организаций, заключили в материале.

В России возможны новые случаи отзыва лицензий у кредитных учреждений после того, как лицензии банков «QIWI» и «Гефест» были отозваны Центробанком. Однако председатель Ассоциации российских банков Олег Скворцов заявил, что это не будет массовым явлением. Возможные отзывы лицензий могут происходить из-за нарушений закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также из-за неэффективной бизнес-модели некоторых банков.

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В 2024 году ожидается исчезновение около 15 российских банков. Это может произойти в результате плановых реорганизаций, добровольной сдачи лицензий или их отзыва. Такое развитие событий спрогнозировало рейтинговое агентство «Эксперт РА». «В 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или ее отзыва», — цитирует прогноз рейтингового агентства журнал Forbes. Там добавили, что в 2024 году ожидается сокращение прибыльности банковского сектора России на полтриллиона рублей в сравнении с рекордными показателями текущего года, которые достигли 3,3 триллиона рублей. Это связано с жесткой конкуренцией, технологическим отставанием и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели у многих банков. Прогнозируется продолжение реорганизации банков, поиск синергии от слияния активов и возможные отзывы лицензий, особенно для банков, не входящих в топ-100 по размеру активов. Также возможны сделки по приобретению филиалов иностранных банков. В России в настоящее время действуют 324 банка и 37 небанковских кредитных организаций, заключили в материале. В России возможны новые случаи отзыва лицензий у кредитных учреждений после того, как лицензии банков «QIWI» и «Гефест» были отозваны Центробанком. Однако председатель Ассоциации российских банков Олег Скворцов заявил, что это не будет массовым явлением. Возможные отзывы лицензий могут происходить из-за нарушений закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также из-за неэффективной бизнес-модели некоторых банков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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