Украинских уклонистов вышвырнули из Mercedes на границе с Румынией

08 марта 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Украинские уклонисты намеревались незаконно пересечь границу с Румынией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине вблизи границы с Румынией остановили микроавтобус Mercedes Sprinter, из которого высадили 34 украинских уклонистов, намеривавшихся незаконно пересечь границу. Об этом рассказал журналист Виталий Глагола. «34 украинских уклониста выброшены из Mercedes как из банки консервов у границы с Румынией», — сообщил Глагола в своем telegram-канале. Он добавил, что уклонисты находились в автомобиле с целью незаконного пересечения границы Украины за деньги. Организатор перевозки, который был одновременно водителем микроавтобуса, также был задержан. Сотрудники СБУ и пограничники осуществляли задержание в рамках уголовного дела по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет, заключил журналист. Ранее командир украинской 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил «простреливать колени» тем, кто собирается незаконно покинуть Украину с целью уклонения от мобилизации. СБУ регулярно рассекречивает схемы, помогающие украинцам выехать из страны, передает «Утро.ру».

На Украине вблизи границы с Румынией остановили микроавтобус Mercedes Sprinter, из которого высадили 34 украинских уклонистов, намеривавшихся незаконно пересечь границу. Об этом рассказал журналист Виталий Глагола. «34 украинских уклониста выброшены из Mercedes как из банки консервов у границы с Румынией», — сообщил Глагола в своем telegram-канале. Он добавил, что уклонисты находились в автомобиле с целью незаконного пересечения границы Украины за деньги. Организатор перевозки, который был одновременно водителем микроавтобуса, также был задержан. Сотрудники СБУ и пограничники осуществляли задержание в рамках уголовного дела по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет, заключил журналист. Ранее командир украинской 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил «простреливать колени» тем, кто собирается незаконно покинуть Украину с целью уклонения от мобилизации. СБУ регулярно рассекречивает схемы, помогающие украинцам выехать из страны, передает «Утро.ру».